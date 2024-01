Die Geschichte der Prince of Persia-Reihe

Die Prince of Persia-Reihe hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nach der Veröffentlichung des Erstlingswerks 1989 für die damaligen Heimcomputer mauserte sich die Reihe schnell zu einer Referenz im Genre der Platformer. Nach der Übernahme der Markenrechte durch den Publisher Ubisoft kam dann 2003 der große Durchbruch: Mit dem fulminanten The Sands of Time, das noch immer als Meilenstein der 3D-Action-Adventures gilt, wurde Prince of Persia zu einer Weltmarke.

Veröffentlichung reihte sich an Veröffentlichung und selbst die Kinos waren vor dem persischen Prinzen nicht sicher. Ein (zugegebenermaßen eher mittelmäßiger) Film mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle zeugte von den großen Ambitionen, die Ubisoft für die Marke hatte. Doch kurz nach der Veröffentlichung des Reboot-Titels Prince of Persia im Jahr 2008 kam der große Bruch. Mit Assassin’s Creed gab es intern plötzlich eine starke Konkurrenz, die sich besser verkaufte, frischer wirkte und mit dem Mix aus Action und Parkour in dieselbe Kerbe schlu





Ubisoft möchte mit Prince of Persia: The Lost Crown alte und neue Elemente der Reihe verbindenUbisoft möchte mit Prince of Persia: The Lost Crown alte und neue Elemente der Reihe verbinden und dem Franchise neues Leben einhauchen. Wir durften es spielen und verraten euch, ob Ubisofts Plan aufgeht.

