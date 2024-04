Es gibt in The Elder Scrolls 5: Skyrim einen Raum, den kein Spiele r je finden sollte. Was die Entwickler dort angestellt haben, ist ziemlich morbide. So sieht die geheime Folterkammer in Skyrim aus Der Reddit-Nutzer „Xx_StevenHawking“ zeigt, wie ihr in The Elder Scrolls 5: Skyrim die wahre Kammer des Schreckens betreten könnt. Wie bei vielen Geheimnis sen in dem Rollenspiel versteckt sie sich hinter einem Konsolenbefehl.

Wenn ihr den NPC namens „TestJeremySmall“ unterbrecht, schrumpft er. Tut ihr das gleiche bei „TestJeremyBig“ wächst er zu einem Riesen heran. Was hat es mit der Kammer des Schreckens auf sich? In der Kammer selbst gibt es keine Anzeichen dafür, welchem Zweck die Öfen und die NPCs dienen. Vermutlich wollte Entwickler Bethesdas dort etwas für das fertige Spiel testen. Auch wenn der Name es direkt anspricht, wurde sie danach offensichtlich nicht gelöscht.

Skyrim Folterkammer Geheimnis Rollenspiel

