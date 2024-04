Die Gefahren der Zeitumstellung

Die Zeitumstellung sollte schon längst abgeschafft werden, doch die Politik sitzt das Thema aus. Das fördert Politikverdrossenheit und Misstrauen gegen die EU – wovon letzterdings die Rechten profitieren. In den nächsten Tagen werden Menschen sterben. Mehr als sonst. Bei Unfällen, die hätten vermieden werden können. Weil die Leute unausgeschlafen in ihren Autos sitzen, ihr Biorhythmus durcheinander gebracht worden ist. Schuld ist, na klar, die Zeitumstellung.

Das ist keine plumpe Propaganda, sondern erwiesen: Forscher der University of Colorado in Boulder untersuchten fast 733.000 Unfälle zwischen 1996 und 2017. In der Woche nach der Zeitumstellung stieg die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle im Schnitt um sechs Prozent. Das entspricht etwa 28 Unfällen pro Jahr. Am gefährlichsten ist es in den frühen Morgenstunden. Eine britische Studie kommt zu ähnlichen Ergebnissen

