Die Frauenbewegung fordert straffreie und legale Abtreibungen

Die Kommission wurde von der Ampel-Koalition einberufen und besteht aus 18 Expertinnen und Experten , etwa aus den Bereichen Medizin, Psychologie, Ethik und Rechtswissenschaften. Die Juristin Liane Wörner erklärte bei der Vorstellung der Empfehlungen in Berlin, die aktuellen Regelungen im Strafgesetzbuch hielten einer verfassungsrechtlichen, völkerrechtlichen und europarechtlichen Prüfung nicht stand.

Nach diesem Zeitpunkt, also in der Spätphase der Schwangerschaft, stellt die Kommission das Lebensrecht des Fötus in den Vordergrund. Dieser sei dann grundsätzlich bis zur Geburt auszutragen. Ausnahmen könnten aber getroffen werden. Auch an einer grundsätzlichen Beratungspflicht können die Gesetzgeber den Expertinnen und Experten zufolge festhalten.

Die Empfehlungen sind für die Bundesregierung nicht bindend. Die Ampel-Koalition hat sich aber vorgenommen, Neuregelungen zu finden. Der bisherige deutsche Kompromiss gilt vielen mittlerweile als überholt. Zuletzt hatte das Europäische Parlament in Brüssel dafür gestimmt, das Recht auf Abtreibung in die EU-Grundrechtecharta aufzunehmen. In einer entsprechenden Resolution heißt es, Schwangerschaftsabbrüche sollten in der EU vollständig legalisiert werden.

