Die Fortschrittskoalition schreitet voran

Die Fortschrittskoalition schreitet in Sieben-Meilen-Stiefeln voran. Das Dreierbündnis beschließt Gesetz um Gesetz, arbeitet emsig den Koalitionsvertrag ab, eilt von Erfolg zu Erfolg. So zumindest scheint Bundeskanzler Olaf Scholz die Arbeit seiner Bundesregierung zu empfinden.Anfang der vergangenen Woche öffentlich den „Umsetzungsstand des gemeinsamen Vertragswerks“.

. Weitere zwölf Prozent seien „im Prozess“, bei diesen gehen die Experten davon aus, dass sie bis zum Ende der Legislatur umgesetzt werden.14 Prozent der Ziele wurden als „angegangen“ gewertet. Bei diesen sei auch aufgrund von koalitionsinternem Streit unklar, ob sie noch bis zum Ende der Legislaturperiode erfüllt werdenn können.

Die große Koalition ab 2017 schrieb 294 konkrete Ziele in das Koalitionspapier und erfüllte 78 Prozent. Das geht aus älteren Auswertungen der Bertelsmann-Stiftung hervor. Bei der aktuellen Regierung sind es allein 453 Versprechen, die einen Platz im Koalitionsvertrag fanden. Selbst bei einer letztlich geringeren Umsetzungsquote hätte die Koalition faktisch mehr Projekte vorangebracht als die Vorgängerregierungen.

Diese Woche zeigte, wie schwer es der Koalition fällt, den Koalitionsvertrag abzuarbeiten. Zwar einigten sich Olaf Scholz und FDP-Justizminister Marco Buschmann bei den wichtigen Themen Mieterschutz und Vorratsdatenspeicherung. Die Mietpreisbremse kann so bis zum Jahr 2029 fortgeführt werden.

Fortschrittskoalition Koalitionsvertrag Erfolge Bundeskanzler Olaf Scholz

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Tagesspiegel / 🏆 42. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Miguel Indurain sieht frühe Erfolge von Tadej Pogacar auch als mögliches Risiko für die SaisonRadsport-Legende Miguel Indurain hält es für möglich, dass Tadej Pogacar im Saisonverlauf 'den Preis' für seine Erfolge früh im Jahr bezahlen muss.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Wie Augsburg sich auf das Eishockey-Länderspiel vorbereitetIm Jahr 2015 feierte die Nationalmannschaft den Turniersieg beim Deutschland Cup im Curt-Frenzel-Stadion. Am 20. April trifft die DEB-Auswahl in Augsburg auf die Slowakei. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt zu einem Länderspiel nach Augsburg. Was im Stadion geändert werden muss und wie die Augsburger Panther beteiligt sind. Die Sitzplatzkarten für den Auftritt am 20. April (17 Uhr) im Curt-Frenzel-Stadion gegen die Slowakei sind weitgehend vergriffen. Mit deutlich mehr als 5000 Zuschauern rechnen die Organisatoren. Bereits in der abgelaufenen Saison meldeten die, obwohl die Mannschaft die Hauptrunde auf dem 14. und letzten Tabellenplatz beendete. Aber auch das Nationalteam zieht die Zuschauer an. Die jüngsten Erfolge auf internationalem Parkett wirken sich offenbar aus. In dieser Woche ist die Auswahl des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) noch auf Reisen. Am Montag brach das Team nach Karlsbad in Tschechien auf

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Böser Shitstorm für die Geissens: Anti-Aging-Kur mit Stammzellen bringt die Fans auf die Palme„Findet ihr unsere Entscheidung gut?“ Robert und Carmen Geiss wollten es wissen. Doch mit dieser heftigen Reaktion haben sie dann wohl doch nicht gerechnet!

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Die Amazon Oster-Angebote 2024: Wir zeigen euch die Technik-Highlights, die sich richtig lohnenDer Frühling kommt und ab heute starten die Amazon Oster-Angebote, die für ordentlich Preisnachlass sorgen. Gerade im Bereich Technik und Heimkino könnt ihr hunderte von Euro sparen. Wir geben euch einen Überblick.

Herkunft: moviepilot - 🏆 99. / 51 Weiterlesen »

„Verkaufte Zukunft“ von Jens Beckert: Die absurden Antworten, die wir auf die Klimakrise gebenDer Kölner Soziologe Jens Beckert untersucht, warum wir im Sinne des Planeten nicht effektiver handeln – obwohl wir eigentlich längst wissen, was zu tun wäre.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Sahra Wagenknecht zweistellig: BSW mit starkem Start - ist die Linke oder die AfD die Verliererin?Erst Anfang Januar gründet die einstige Linken-Politikerin Wagenknecht ihre neue Partei, das nach ihr benannte BSW. Weniger als drei Monate zeigen sich erste Erfolge in den Umfragen. Ein großer Schaden für die AfD zeigt sich indessen nicht.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »