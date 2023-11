Die Filmstarts-Kritik zu Munch

Als junger Mann ist Munch (Alfred Ekker Strande) unglücklich verliebt – aber zum Glück macht es sich der Film nicht allzu leicht, Verbindungen zwischen Unglücken und Werken herzustellen. Biographische Filme gibt es wie Sand am Meer, die meisten begnügen sich jedoch damit, das Leben eines aus irgendeinem Grund bemerkenswerten Menschen linear nachzuzeichnen. Das bietet Starschauspieler*innen zwar regelmäßig die Gelegenheit, sich mit bloßem Nachahmen eine Oscar-Nominierung zu sichern – und trotzdem kommt dabei oft kaum mehr als ein bebilderter Wikipedia-Artikel heraus.

Das liegt vor allem daran, dass sein Blick auf den Kunstschaffenden allzu sehr dem zwar verführerischen, aber auch arg altmodisch wirkenden Genie-Kult nachhängt: Edvard Munch wird als hochsensibler Geist geschildert, der sich zwischen Genie und Wahnsinn bewegt und für den seine zerrissene Seele Ausgangspunkt seiner Kunst darstellt.

In Wirklichkeit sollte Munch 1891 in Berlin ausstellen, doch die Show wurde abgesagt: Zu unfertig wirkten Munchs Gemälde, zu radikal für den Zeitgeist.

Fazit: In seiner auch formal ambitionierten Kinobiographie „Munch“ verzichtet Henrik Martin Dahlsbakken weitestgehend auf das Abhaken biographischer Details und nähert sich dem norwegischen Künstler Edvard Munch stattdessen auf verschlungenen Pfaden, die sich am Ende zu einer gelungenen, weit über einen bloßen Wikipedia-Artikel hinausgehenden Annäherung an den Maler hinter dem weltberühmte „Schrei“ verdichten.

