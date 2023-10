Die Filmstarts-Kritik zu In voller Blüte

ttsalter fleißig. Nachdem der Brite in „“ in keinem Film von Christopher Nolan fehlen. Aber auch Hauptrollen schulterte Caine noch mit über 80 bravourös. Wobei zumindest in den deutschen Titeln von „“ verpasst bekommen – obwohl Michael Caine erst vor wenigen Wochen ganz offiziell verkündete hat, dass er mit diesem Film seine Abschiedsvorstellung gibt.

Die Rolle eines Kriegsveteranen, der aus dem Altersheim ausbüxt, um an den Feierlichkeiten zum D-Day teilnehmen zu können, sei für ihn nun nicht mehr zu übertreffen. Drei Mal lehnte er die Rolle ab, weil er sich bereits im unausgesprochenen Ruhestand sah. Glücklicherweise konnte er dann doch nicht widerstehen. Traurigerweise starb Glenda Jackson, die im Film seine Ehefrau spielt, im Juni 2023 kurz nach den Dreharbeiten im Alter von 87 Jahren.

„In voller Blüte“ wird trotz seines deutschen Titels als letzter Film von gleich zwei absoluten Legenden des Kinos in die Filmgeschichte eingehen. Zum 70. Mal soll am 6. Juni 2014 an die Landung der Alliierten in der Normandie gedacht werden. Nur zu gern würde Bernie Jordan (Sir), mit der er in einem Pflegeheim lebt, bestärkt ihn darin, es doch auf eigene Faust zu versuchen. Am nächsten Morgen ist der 89-Jährige verschwunden – und Rene lässt sich einiges einfallen, um ihrem Mann einen möglichst großen Zeitvorsprung zu verschaffen, bis die Heimleitung davon Wind bekommt. headtopics.com

Gleich drei Mal hat Michael Caine die Rolle abgelehnt – bevor er sich schließlich doch noch umstimmen ließ! Das ist womöglich nicht unbedingt ein Film für ein modernes junges Publikum, das konservative Geschlechterklischees hinter sich gelassen hat und vielleicht auch nicht nachvollziehen kann, warum ein altgedienter Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg unbedingt noch einmal an den Ort des Schreckens zurückkehren will.

Die Filmstarts-Kritik zu In voller BlüteAm 14. März 2023 feierte Sir Michael Caine seinen 90. Geburtstag. Ein Alter, in dem andere längst ihren wohlverdienten Ruhestand genießen. Caine aber blieb aber auch nach dem üblichen Renteneintri Weiterlesen ⮕

Die 10 besten Remakes aller Zeiten laut der FILMSTARTS-CommunityRemakes haben den Ruf, sinnlos und überflüssig zu sein. Doch es gibt zahlreiche Beispiele, die dieses Vorurteil widerlegen und dem Original etwas hinzufügen oder eine bessere Version liefern. Die FILMSTARTS-Community hat die 10 besten Remakes aller Zeiten gewählt, darunter auch überraschende Filme, die auf einer Vorlage basieren. Weiterlesen ⮕

Die 10 besten Remakes aller Zeiten laut der FILMSTARTS-CommunityRemakes haben den Ruf, sinnlos und überflüssig zu sein. Trotzdem gibt es in der Filmgeschichte zahlreiche Beispiele, die dieses pauschale Vorurteil widerlegen – indem sie dem Original tatsächlich etwas hinzufügen haben, sich an einem völlig anderen Ansatz probieren oder eben schlicht die bessere Version des gleichen Filmstoffs liefern. FILMSTARTS hat eine Liste mit den 10 besten Remakes aller Zeiten erstellt, basierend auf den Bewertungen der Community. Weiterlesen ⮕

Starke Schwankungen am Markt und positive Wirtschaftsdaten aus den USADie vergangene Woche am Markt war von starken Schwankungen geprägt, verursacht durch enttäuschende Unternehmensergebnisse, die mehrheitlich negativ sanktioniert wurden. Gleichzeitig prasselten positive Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren ein, welche so interpretiert wurden, als dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind durch die wirtschaftlichen Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weshalb die Ölpreise unter die Marke von 90,- USD fallen konnte. Die Erhöhung der wöchentlichen US-Lagerbestände drückte die Preise ebenfalls. Ein Highlight der Woche war die Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bis 2030 vorhersagt. In London blieb Kupfer trotz der noch undurchsichtigen Wirtschaftslage sowohl in China als auch Europa und den USA stabil. Neueste chinesische Statistiken zeigen allerdings einen Nachfragerekord im September. Die Tonne Kupfer wird mit derzeit mit rund 7.950,- USD gehandelt. Gold notierte zum Wochenschluss sogar bei über 2.000,- USD je Feinunze und untermauert damit seinen Status als sicherer Hafen. Weiterlesen ⮕

Deutschland und die UN-Resolution: Baerbocks Außenpolitik in der KritikAnnalena Baerbocks Enthaltung bei einer UN-Resolution zu Israel führt zu Kritik an ihrer Außenpolitik. Die Abstimmung zeigt ein gespaltenes Europa und ein wankendes Deutschland. Weiterlesen ⮕

Hamilton und Massa verteidigen die Formel 1 gegen KritikLewis Hamilton und Felipe Massa wehren sich gegen die Kritik an der Formel 1 und betonen, dass die Vergangenheit nicht verklärt werden sollte. Massa argumentiert, dass die Rennen früher nicht besser waren und dass die schwierigen Streckenbedingungen das Fahren erschwert haben. Weiterlesen ⮕