Die europäische MiCA-Verordnung bringt Ordnung in den Kryptomarkt und schafft Rechtssicherheit für Anleger und Unternehmen. Mit einheitlichen Standards und klaren Regeln wird die Kryptowelt transparenter, schreibt Gastautor Bernd Oppold. Mit der MiCA-Verordnung schafft die EU Standards für den Kryptomarkt .

Bisher gleicht der internationale Kryptomarkt dem Wilden Westen: eine weite Prärie-Landschaft unzähliger digitaler Finanzprodukte ohne einheitliche Vorgaben, nur fragmentarisch unterbrochen von der Gesetzgebung einzelner Countys in Gestalt einiger Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Mit dem Inkrafttreten der europäischen MiCa-Verordnung (Markets in Crypto Assets) wird sich das ändern: Das Gesetz hält Einzug in die Kryptowüste. Durch die Regulierung des Kryptomarktes entsteht eine moderne rechtliche Infrastruktur, die Anleger und Unternehmen gleichermaßen absichert

Mica-Verordnung Kryptomarkt Rechtssicherheit Standards Regulierung

