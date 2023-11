Die Euphorie um Nagelsmann erleidet gegen die Türkei einen Dämpfer. Gegen die Türkei gibt die deutsche Nationalmannschaft eine Führung aus der Hand und offenbart alte Probleme. Für Trainer Nagelsmann gibt es Kritik. Als Linksverteidiger aufgeboten, hatte auf Vorlage von Leroy Sané nach nur fünf Minuten eingeschoben. Die Überraschung schien sich auszuzahlen: Deutschland hatte in der Folge das Spiel im Griff, spielte sich durch das Trio mehrere Chancen heraus.

Nach Abpfiff sagte Nagelsmann zu dieser Phase: 'Wir hätten hier die Weichen stellen können, das Spiel entscheiden können.' Wohlgemerkt: hätten. Anstatt die zarte Euphorie, die nach der USA-Reise entstanden war, weiter zu verstärken..





Deutsche Nationalmannschaft verliert besonderes Testspiel gegen die TürkeiDie deutsche Nationalmannschaft hat ihr Spiel in Berlin gegen die Türkei verloren. In einem ausverkauften und stimmungsvollen Olympiastadion, das am Samstag fest in der Hand der türkischen Fans war, kassierte sie eine 2:3-Niederlage.

Deutsche Nationalmannschaft verliert gegen die TürkeiDie deutsche Nationalmannschaft verliert beim Heim-Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 2:3 gegen die Türkei. Ein Spiel, das mit einem vermeintlichen Geniestreich mit Kai Havertz beginnt, endet in einem gewohnten Defensiv-Chaos.

Nagelsmann will trotz Niederlage gegen Türkei mutigen Kurs beibehaltenNach der Niederlage gegen die Türkei will Julian Nagelsmann seinen mutigen und unkonventionellen Kurs als Bundestrainer beibehalten. Er zeigt sich weit davon entfernt, alles negativ zu sehen.

Deutschland verliert gegen Türkei - Stimmen mit Nagelsmann, Matthäus, GündoganDie deutsche Nationalmannschaft hat in ihrem dritten Länderspiel unter Julian Nagelsmann die erste Niederlage hinnehmen müssen. Der Bundestrainer zeigt sich von einigen Spielern enttäuscht, Lothar Matthäus rechnet mit der Doppelsechs Gündogan/Kimmich ab.

Erste Niederlage für Nagelsmann - Deutschland verliert gegen die TürkeiDie deutsche Nationalmannschaft hat gegen die Türkei ihre erste Niederlage unter Bundestrainer Julian Nagelsmann kassiert. Es ist ein Rückschlag auf dem Weg zur Heim-EM 2024. GERTUR

DFB-Kader gegen Österreich & Türkei - Nagelsmann nominiert Ducksch & BlaswichOhne Jamal Musiala, aber mit den Neulingen Marvin Ducksch und Janis Blaswich setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann die Vorbereitung auf die Heim-EM fort.

