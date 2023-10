Die Eroberin: Metal-Queen Doro Pesch legt neues Album vor

Metal-Queen Doro Pesch hat sich reichlich Prominenz ins Studio geholt. Die Duette mit Broilers-Frontmann Sammy Amara und Judas-Priest-Legende Rob Halford zählen zu den Höhepunkten ihres neuen Albums.Doro Pesch (59), die „Queen of Metal“, bringt endlich ihr neues Studioalbum heraus: „Conqueress - Forever Strong And Proud“. Am 28. Oktober, will sie es mit einem großen ausverkauften Konzert in der Landeshauptstadt krachen lassen.

Zehn Millionen Studioalben hat sie bereits verkauft, nun sollen es noch ein paar mehr werden. 19 Stücke sind inklusive fünf Bonustracks auf dem neuen Album zu hören. Dabei lässt Pesch keinen Zweifel, wer mit der „Conqueress“, der Eroberin, gemeint ist: „Zuerst wollte ich das Album einfach „Forever Strong And Proud“ nennen. Aber dann dachte ich, dass es vielleicht etwas mehr braucht. Conqueress klingt mächtiger. Es ist die weibliche Form von Eroberer, und das fand ich cool.

„Conqueress“ startet mit mächtigen Chören und „Children Of The Dawn“. Die nächste Überraschung, ebenfalls mit Hit-Potenzial: Das bereits als Single ausgekoppelte „Bond Unending“, ein Duett mit Sammy Amara von den Broilers. Pesch, die inzwischen im sonnigen Miami (Florida/USA) lebt, hat in Studios in Miami, New York und Hamburg fleißig an dem Album gearbeitet. headtopics.com

