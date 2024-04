Die drei wichtigsten Programmier-Paradigmen in C++

C++ zählt seit vielen Jahren zu den bedeutendsten Programmiersprachen, egal ob im Betriebssystem oder in Anwendungen. Lernen Sie die drei wichtigsten Programmier-Paradigmen kennen, die jeder C++-Entwickler beherrschen sollte: funktionale, generische und objektorientierte Programmierung . So erhalten Sie in fünf Webinaren ein tiefes Verständnis für das moderne C++ und meistern zukünftige Entwicklungsprojekte mit Leichtigkeit.

widmet sich unser Experte dem Vorurteil, C++ sei vornehmlich eine objektorientierte Programmiersprache. Dazu nutzt er die umfangreiche Standard Template Library (STL), um schnell und effizient funktional zu programmieren. Mithilfe von Templates erhalten Sie anschließend den perfekten Einstieg in das generische Programmieren, um effizienten und besonders robusten Code zu produzieren. Dabei verstehen Sie, warum Templates ein Muss für jeden C++-Entwickler darstellen

C++ Programmier-Paradigmen Funktionale Programmierung Generische Programmierung Objektorientierte Programmierung

