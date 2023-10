Die Drei von der Müllabfuhr (10) – Arbeit am Limit | Die drei von der Müllabfuhr

+++ Mit Uwe Ochsenknecht, Jörn Hentschel, Aram Arami, Rainer Strecker, Adelheid Kleineidam u. a. | Regie: Hagen BogdanskiBitte beachten: Kommentare erscheinen nicht sofort, sondern werden innerhalb von 24 Stunden durch die Redaktion freigeschaltet. Es dürfen keine externen Links, Adressen oder Telefonnummern veröffentlicht werden. Bitte vermeiden Sie aus Datenschutzgründen, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben.

Die Drei von der Müllabfuhr – Arbeit am LimitWasserrohrbruch plus Fliegerbombe – halb Berlin ist gesperrt! Für das Müllabfuhr-Trio Werner, Tarik und Ralle ist das kein Grund, die Arbeit liegenzulassen. Doch dann streiken auch noch die Computer. Weiterlesen ⮕

Drei Jugendliche töten Mann und filmen die Tat, jetzt nimmt die Polizei sie festAm Donnerstag findet die Polizei im lippischen Horn-Bad Meinberg eine männliche Leiche. Am Freitag nehmen Ermittler drei Jugendliche im Alter von 14 und zweimal 15 Jahren fest. Sie filmten, wie sie den Männ schlagen und töten und verbreiten ein Video des Geschehens. Ein Zeuge spielt es der Polizei zu, die die mutmaßlichen Täter festnimmt. Weiterlesen ⮕

Hochschule der Bundesagentur für Arbeit geräumtNach einer Bombendrohung hat die Polizei die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim geräumt. Weiterlesen ⮕

Die Türkei, Israel und die Palästinenser: Deshalb unterstützt Erdoğan die HamasRecep Tayyip Erdoğan wollte eigentlich vermitteln im Nahostkonflikt – doch nun stellt er sich eindeutig auf die Seite der Hamas. Die Bundesregierung zeigt sich überrascht von seinen Tiraden gegen Israel und den Westen. Weiterlesen ⮕

Die Lage am Abend: Wenn die Idioten wieder auf die Straße gehenWeshalb Jüdinnen und Juden Angst haben in Deutschland. Warum eine Bodenoffensive in Gaza bald beginnen muss, aber gezögert wird. Und: Die Arktis sollte uns nicht kaltlassen. Das ist die Lage am Freitagabend. Weiterlesen ⮕

Das Bau-Desaster an der Elbe: Die Gründe, die Folgen, die ReaktionenEr ist Hamburgs pompösestes und gleichzeitig auch umstrittenstes Bauprojekt: Der Elbtower in der HafenCity – von der politischen Opposition spöttisch Weiterlesen ⮕