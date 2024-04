Die Deutsche Post bleibt Premium-Partner von BMW in der DTM

Die Deutsche Post bleibt Partner von BMW in der DTM . Somit wird es auch in der Saison 2013 wieder einen leuchtend gelben BMW M3 DTM im Starterfeld geben. Der frühere Formel-1-Fahrer und DTM -Neuling Timo Glock wird den Renner fahren, der vom MTEK-Team eingesetzt wird.

«Ich freue mich sehr, dass die Partnerschaft mit der Deutschen Post nach einer überaus erfolgreichen gemeinsamen Debütsaison in der DTM in die nächste Runde geht», sagte Motorsport-Direktor Jens Marquardt. «2012 konnten wir uns gemeinsam mit unserem Premium Partner über gute Ergebnisse und am Saisonende sogar über den Gewinn des Teamtitels für das Team Schnitzer freuen.

«Die Tatsache, dass ich in meiner Debütsaison in der DTM den DEUTSCHE POST BMW M3 DTM fahren werde, ist für mich etwas ganz Spezielles“, sagte Glock. „Ich arbeite seit vielen Jahren eng und sehr gut mit meinem Partner Deutsche Post zusammen. Dass ich in der DTM jetzt auch noch im charakteristischen Gelb des Unternehmens antreten kann, macht mich stolz.»Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr. Helmut Marko, Motorsport-Berater von Red Bull, analysiert den jüngsten Grand Prix.

Deutsche Post BMW DTM Timo Glock M3 Motorsport

