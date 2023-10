Wir küren die besten Story-Spiele aller Zeiten - zumindest nach Ansicht der GameStar-Redaktion. Unsere Liste wird für viele Diskussionen sorgen, das können wir jetzt schon versprechen.Wenn im Frühling die ersten grünen Blätter sprießen und es langsam wieder wärmer wird, dann sperrt sich die GameStar-Redaktion traditionsgemäß für 24 Stunden in einen dunklen Keller und streitet über die Topliste des Jahres.

Und auch die ganzen Cthulhu-Anspielungen entpuppen sich als falsche Fährte, die Fans verärgert hat. Ich bekomme hier weder ein echtes Horrorspiel, noch eine echte Detektivgeschichte über die übernatürliche Spürnase Paul Prospero.

Ich könnte meinen Kollegen an die Gurgel dafür gehen, dass ausgerechnet dieses Spiel in dieser Liste so weit hinten steht. Denn es gibt eigentlich kaum ein Spiel da draußen, das so sehr von seiner Geschichte geprägt wird wie. Hier haben wir ein Horrorspiel, dessen komplette Philosophie seiner Story unterworfen ist. Denn nahezu alles, was ihr hier macht oder seht, wurde in irgendeiner Form von der Erzählung geformt. headtopics.com

Protagonistin Kaitlin kehrt nach einer Europareise in ihr Elternhaus zurück - doch niemand ist da, um sie zu empfangen. Was ist passiert? Wo sind Eltern und Schwester? Im Haus herrscht eine gespenstische Leere und trotzdem fühle ich mich nicht alleine.

Also bahne ich als Claire meinen Weg zum Gipfel, komme aber kaum ein paar Meter weit, ohne abgelenkt zu werden. Denn an allen Ecken und Enden der Insel verstecken sich kleine Geheimnisse oder NPCs, die ich nicht kennenlernen muss, sondern möchte. headtopics.com

A Short Hike kann man guten Gewissens als Liebling der Kritiker und Fans bezeichnen. Das kleine Open World-Abenteuer wurde mit Höchstwertungen und Preisen ausgezeichnet und kommt auch bei User-Wertungen ziemlich gut weg.gelandet ist, habe ich direkt empört Kollegin Géraldine angeschrieben und wir haben gemeinsam unsere Wut ins Universum gebrüllt.

