Im Angebotsdschungel der Kinderfilme wollt ihr natürlich solche mit dem Prädikat „wertvoll“ finden. Unsere Top 10 Liste der besten Filme für Kinder ab 4 wird euch die Suche erleichtern.Einen schönen Filme-Nachmittag oder -Abend mit euren Kleinsten einzuleiten, scheitert oft an dem Über-Angebot von Kinderfilmen.

Ein schöner Film über Freundschaft, Zusammenhalt und dass man zu seinen Fehlern stehen sollte. Die Abenteuer von Rabe Socke finden eine Fortsetzung invon Axel Scheffler und Julia Donaldson. Die kleine Maus steht am unteren Ende der Nahrungskette, das weiß sie. Doch um ihr Überleben zu sichern, erzählt sie jedem Tier, dass sie einen guten Freund hat, den Grüffelo. Dieser wird nicht zulassen, dass jemand die kleine Maus frisst.

Der Film handelt von Mut und Phantasie und wie mangelnde Größe durch Einfallsreichtum wett gemacht werden kann. Außerdem gibt es mitbasiert. Der kleine Bär und der kleine Tiger wohnen zusammen und sind beste Freunde. Als sie eines Tages eine Kiste finden mit der Aufschrift „Panama“ und dem leckeren Geruch von Bananen, machen sie sich auf die Reise. Sie wollen unbedingt dieses Land finden, in dem es sein muss, wie im Paradies. headtopics.com

Die Abenteuer von Winnie Puuh und seinen Freund*innen thematisieren Freundschaft, trotz großer Persönlichkeitsunterschiede, Mut, Umgang mit Sorgen und haben stets kleine Weisheiten bereit. Auch die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten, wenn Winnie Puuh wieder unbedarft einige Wortspiele zum Besten gibt.begeben sich Laura und ihr Bruder Tommy auf die Suche nach seinem „Beschützmich-Hund“. Dieser hat Tommy vor den Traummonstern bewahrt, doch nun wurde er entführt.

Der Film erzählt von den Herausforderungen, die der Tod eines Elternteils mit sich bringt, von Heimtücke der Mächtigen, aber auch von Freundschaft und Loyalität.Im Dritten Reich trat Janusz Korczak als Leiter eines Waisenhauses für die Rechte der Kinder ein. Als seine 200 Schützlinge in das KZ Treblinka deportiert werden sollten, wich er den Kindern nicht von der Seite und trat die Fahrt in seinen sicheren Tod an., aber auch sehr tollpatschig. headtopics.com

