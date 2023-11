Die besten Filme auf Netflix (2023): 77 Empfehlungen für alle Genres (Liste)

Können Becket (Charlie Hunnam) und Mori (Rinko Kikuchi) die Kaijus mit vereinten Kräften bezwingen?Auch einen Blick wert:„Suicide Squad“ (2016)„Paul – Ein Alien auf der Flucht“ (2011)„The Book of Eli“ (2010)„Zurück in die Zukunft“ (1985)Horror„ES“ (2017) – Als wäre das Teenager-Leben nicht schon schwer genug, muss es der selbsternannte „Club der Verlierer“ mit einem mörderischen Clown aufnehmen, um ihre Heimatstadt zu retten.

GAMESTAR_DE: Amazon Prime Video im November 2023: Alle neuen Filme und Serien im ÜberblickAuch im November 2023 landen wieder zahlreiche neue Filme im Programm von Amazon Prime Video. Ist etwas für euch dabei? Erfahrt es in unserer...

FILMSTARTS: Der beste Film des Kinojahres 2023 jetzt auf NetflixMit über 4,5 von Sternen ist er ganz klar der beste Film des Kinojahres 2023 – zumindest, wenn es nach den Letterboxd-Usern geht. Ab dem heutigen 1. November könnt ihr euch von dem Superhelden-Highlight des Jahres auch schon auf Netflix überzeugen...heißt. Vom jüngsten Marvel-Highlight, das die Konkurrenz aus dem MCU (Marvel Cinematic Universe) ziemlich alt aussehen lässt. Vom zweiten Teil einer Superhelden-Trilogie, deren großes Finale wir nun noch weniger als ohnehin schon erwarten können:“ 2018 mit geradezu rauschhafter Kreativität über sein Publikum hinwegfegte und an die schier unendlichen Möglichkeiten des Animationskinos erinnerte, machte Teil 2 genau dort weiter – und legt sogar noch eine Schippe drauf.geht. Bei weit über einer Millionen Votes hält der Film dort aktuell bei über 4,5 von 5 Sternen. Das bedeutet derzeit nicht nur ganz klar Rang 1 der besten Filme des Jahres, sondern auch Platz 16 im Ranking der besten Filme aller Zeiten!bei Amazon Prime Video *) verfügbar ist, folgte am 14. September 2023 nun auch der physische Release. Gut dreieinhalb Monate nach Kinostart setzten Miles Morales, Gwen Stacey und Co. ihren Siegeslauf also auch schon im Heimkino fort. Und nun eben auch im Streaming.„Across The Spider-Verse“ kommt insgesamt nicht nur noch (!!) besser als sein auch schon allseits gefeierter Vorgänger an, sondern schlug diesen auch an den Kinokassen – und zwar haushoch

IDOWA: Regensburger Almanach 2023 vorgestelltDie Oberbürgermeisterin von Regensburg, Gertrud Maltz-Schwarzfischer, hat die neue Ausgabe des Regensburger Almanachs 2023 entgegengenommen.

VOGUE_GERMANY: 'Wrong Coat Theory': Die beste Styling-Methode für den Mantel-Look im Winter 2023/2024'Wrong Shoes', also Schuhe, die auf den ersten Blick so aussehen, als würden sie gar nicht um Outfit passen, waren in diesem Jahr überall zu sehen. Nun tauchte auf den Laufstegen für Frühjahr/Sommer 2024 ein ganz neues 'falsches' Modephänomen auf: die 'Wrong Coat Theory'. Bei Prada wurden abgenutzte Wachsjacken mit eleganten Bleistiftröcken und Blusen kombiniert; Altuzarra zeigte Wollmäntel zusammen mit hauchdünnen Kleidern; bei Dries Van Noten wurden Trenchcoats in Kombination mit Shorts präsentiert; Gucci setzte auf einen khakifarbenen Parka in Kombination mit einem rosafarbenen Slip Dress und bei Khaite bestand der Look aus einer Oversize-Lederjacke über einem Partykleid mit Fransen.

VOGUE_GERMANY: Die beste Nachtcreme im Test und Vergleich 2023Unsere Haut im Schlaf, ganz ungestört, mit viel Feuchtigkeit und Wirkstoffen verwöhnen? Nichts leichter als das: Die beste Nachtcreme im Test haben wir hier für Ihre Hautbedürfnisse zusammengestellt.

NDR: DFB-Pokal: Holstein Kiel verliert Elferdrama gegen Magdeburg2.Spieltag, 01.11.2023 18:00 Uhr, Fußball, Männer, DFB-Pokal, 2023-2024, Holstein Kiel : Magdeburg

