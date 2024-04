Die besten Brawler 2024 in Brawl Stars - Tier List auf Deutsch

Brawl Stars besitzt 77 Brawler , aber es ist nicht leicht die besten für ein Match auszusuchen. Wir zeigen euch deshalb in unserer Tier List die besten Brawler 2024 auf Deutsch .In dieser Tier List listen wir euch alle 77 Brawler auf, die es derzeit in Brawl Stars gibt. Unser Ranking besteht dabei aus den Stufen S (Sehr gut) bis C (Selten zu gebrauchen) in die wir die Brawler einteilen.

Beim Ranking schauen wir dabei auf die Vielseitigkeit, Tödlichkeit und Stärke des jeweiligen Brawlers und behalten zudem die aktuellsten Nerfs und Buffs im Auge.Solltet ihr im Ranking mit einer Platzierung nicht zufrieden sein, könnt ihr uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen lassen. Wir sind für Vorschläge immer offen und bereit, mit euch zu diskutieren.In dieser Tier List geben wir euch eine Empfehlung, mit welchen Brawlern ihr allgemein nichts falsch machen könnt. Jeder Modus ändern den Fokus der Brawler doch unsere Auswahl zeigt die allgemein beste Wah

Brawl Stars Brawler Tier List Ranking Deutsch

