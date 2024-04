Die beste Tageszeit zum Abbau von Bauchfett

Trotz regelmäßiger Workouts will das Fett am Bauch nicht schmelzen? Das kann an der Uhrzeit Ihres Trainings liegen. Wir sagen, wann die Kilo besser purzeln.Bauchfett an den inneren Organen enthält krank machende Hormone. Diese können eine Insulinüberproduktion fördern, welche zu Bluthochdruck und Entzündungen führt. Auch ein Herzinfarkt kann im schlimmsten Fall die Folge davon sein. Forschende haben herausgefunden: Die Tageszeit spielt beim Abbau von Bauchfett eine Rolle.

Die Studie zeigt, dass Frauen am besten morgens trainieren sollten, um Bauchfett abzubauen, während Männer abends die besten Ergebnisse erzielen. Unterschiede im Hormonhaushalt, in der biologischen Uhr und im Schlaf-Wach-Rhythmus könnten dafür verantwortlich sein. Unabhängig vom Geschlecht hat sich gezeigt, dass Sport am Morgen nicht nur die Fettverbrennung beschleunigt, sondern auch den Blutdruck senkt. Training am Abend hingegen steigert die Muskelkraft, Ausdauer und Leistungsfähigkei

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zeit in C++20: Neue Datentypen für die Tageszeit und das KalenderdatumDer neue Datentyp std::chrono::hh_mm_ss in C++20 steht für die Tageszeit und der Typ std::chrono::year_month_day für ein Kalenderdatum.

Herkunft: heise_de - 🏆 20. / 68 Weiterlesen »

Diese eine Übung verbrennt Bauchfett und strafft die Taille in 5 MinutenNehmen Sie an der 30-Tage-Plankenchallenge teil, um einen straffen Bauch und Bauchmuskeln zu bekommen. Werden Sie jetzt fit!

Herkunft: bodyhiitworkout - 🏆 38. / 63 Weiterlesen »

Jetzt abonnieren: BR24 mit eigenem Kanal auf WhatsAppGut informiert zu jeder Tageszeit: Die Nachrichten von BR24 kommen ab sofort auch per WhatsApp.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Milch trinken: Vorteile und richtige TageszeitEine Ernährungsexpertin erklärt die Vorteile und zu welcher Tageszeit Sie Milch trinken sollten.

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »

Boomende Geschäfte oder Abbau von Stellen: Wie ist die Lage bei ZF in Schweinfurt, Herr Süß?Die IG Metall sorgt sich um den Industriestandort Schweinfurt. ZF-Werkleiter Manfred Süß erklärt die Lage bei Unterfrankens größtem Arbeitgeber.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

„Fest vorgenommen, damit in die Geschichte einzugehen“: Özdemir sieht sein Hauptziel im Bürokratie-AbbauBundeslandwirtschaftsminister kündigt auf der „Europe 2024“ an, die Chancen für einen Abbau von Vorschriften nutzen zu wollen. Aber er warnt auch vor Gefahren.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »