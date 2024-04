Die beste Formation und Taktik für den Ultimate Team Modus in EA FC 24

In EA FC 24 gibt es schon direkt zu Release die beste Formation und Taktik für den Ultimate Team Modus. Damit sollten die Siege einfacher eingeheimst werden. hat sein erstes Wochenende im Early Access überstanden und Fans hatten die Gelegenheit, einen Ersteindruck zu bekommen. Der Ultimate Team Modus ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Fußballsimulations-Reihe, also kein Wunder, dass es von so großer Bedeutung ist. Wir zeigen euch die aktuell beste Formation und Taktik.

Dieses Jahr ist es die 4-2-2-2 Formation. Achtung: Baut euch vorher ein 4-2-4 Team mit Flügelspielern auf, danach geht ihr auch individuelle Taktiken und stellt das Ganze auf 4-2-2-2 um. So münzt ihr eure Flügelspieler in zentrale, offensive Spieler um. Ingame stellt ihr eure Formation während eines Matches dann auf 4-2-2-2 um. Die Taktik ist das Herzstück eures Team

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ingame / 🏆 47. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

EA FC 24: Beste Formation und Taktik – So räumt ihr im Ultimate Team Modus alles abEA FC 24: Mit diesen Karten dominiert ihr das Spielfeld zum Release

Herkunft: ingame - 🏆 47. / 63 Weiterlesen »

EA FC 24: Beste Formation und Taktik – So räumt ihr im Ultimate Team Modus alles abEA FC 24: Mit diesen Karten dominiert ihr das Spielfeld zum Release

Herkunft: ingame - 🏆 47. / 63 Weiterlesen »

EA FC 24: Beste Formation und Taktik – So räumt ihr im Ultimate Team Modus alles abEA FC 24: Mit diesen Karten dominiert ihr das Spielfeld zum Release

Herkunft: ingame - 🏆 47. / 63 Weiterlesen »

EA FC 24: Beste Formation und Taktik – So räumt ihr im Ultimate Team Modus alles abEA FC 24: Mit diesen Karten dominiert ihr das Spielfeld zum Release

Herkunft: ingame - 🏆 47. / 63 Weiterlesen »

EA FC 24: Beste Formation und Taktik – So räumt ihr im Ultimate Team Modus alles abEA FC 24: Mit diesen Karten dominiert ihr das Spielfeld zum Release

Herkunft: ingame - 🏆 47. / 63 Weiterlesen »

EA FC 24: Beste Formation und Taktik – So räumt ihr im Ultimate Team Modus alles abEA FC 24: Mit diesen Karten dominiert ihr das Spielfeld zum Release

Herkunft: ingame - 🏆 47. / 63 Weiterlesen »