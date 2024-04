Die beliebtesten Campingplätze in Europa wurden für das Jahr 2024 bekannt gegeben. Mehr als die Hälfte der Plätze in den Top Ten sind zum zweiten Mal in Folge unter den besten zehn Platzierungen. Die Bewertungen der Campinggäste bilden die Grundlage für die Platzierungen, wobei auch die Aktualität und Anzahl der Bewertungen berücksichtigt werden. Auf Platz 10 befindet sich der Campingplatz Brunner am See in Döbriach, Kärnten, Österreich.

Der Platz bietet einen privaten Sandstrand, kostenloses WLAN und eine 28 Kilometer lange Fahrradstrecke um den See. Hunde sind nicht erlaubt, aber es gibt Wanderrouten und den UNESCO Biosphärenpark Nockberge/Nationalparks Hohe Tauern in weniger als 40 Minuten Entfernung mit dem Auto. Den 9. Platz belegt erneut der Ostseecamping Familie Heide in Kleinwaabs, Schleswig-Holstein, Deutschland

Campingplätze Europa Top Ten Bewertungen Brunner Am See Ostseecamping Familie Heide

