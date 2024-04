Die begehrte Six-Star-Medaille: Eine Trophäe für Marathonläufer

Das Objekt der Begierde hat einen Durchmesser von 13 Zentimetern und erinnert mit Form und Gewicht an einen Krustenkranz aus dem Brotregal. Für Marathonläufer ist sie wahrscheinlich die wichtigste Trophäe, die als Hobbyathlet überhaupt gewonnen werden kann. Die Rede ist von der „Six-Star-Medaille“. Diese besondere Plakette mit den sechs verbundenen kleineren Medaillen bekommt nur, wer alle sechs großen Marathons der World Majors-Serie absolviert hat. Einer von den weltweit mittlerweile rund 11.000 Läuferinnen und Läufern, die dieses einzigartige Stück ihr eigen nennen dürfen, ist seit kurzem der Schwaneweder Jens Greulich.– müssen bei der 2006 gegründeten Laufserie „World Marathon Majors“ (WMM) absolviert werden. „Six Star Finisher“ müssen also insgesamt 253,17 Kilometer laufen, dabei gibt es keine Vorschriften, in welchem Zeitraum alle sechs Marathons absolviert werden müssen. Jens Greulich ist ein Ausdauersportler durch und durch