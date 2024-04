Die Auswirkungen von Fake News auf Social Media

Fake News,Social Media,Auswirkungen

Ein Großteil der täglichen Informationen über das Weltgeschehen läuft im 21. Jahrhundert über das Internet. Vor allem die jüngere Generation setzt dabei häufig auch auf die Inhalte, die ihnen bei Social Media vorgeschlagen werden. Doch auf Plattformen wie Tiktok und Instagram verbreiten sich auch Fake News deutlich schneller als etwa in Print-Medien. Während in Europa noch immer über die Verantwortlichkeiten für eine mögliche Kontrolle gestritten wird, gehen die chinesischen Behörden seit dem vergangenen Jahr mit drastischen Maßnahmen gegen Lügen im Internet vor.Welche Auswirkungen ein entsprechendes Fehlverhalten auf Social Media haben kann, musste zuletzt auch Influencerin Thurman Maoyibei am eigenen Leib erfahren. Seit 2020 zeigt die Chinesin ihren Alltag auf Social Media, ihr Fokus liegt dabei auf Fashion und kleinen Anekdoten aus ihrem Leben.