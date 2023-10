Die Arktis - 66,5 Grad Nord: Schönheit und Zerbrechlichkeit des Lebensraums im Norden

Die erste Folge der "Terra X"-Reihe "Die Arktis – 66,5 Grad Nord" zeigt die Schönheit der Arktis, aber auch, wie zerbrechlich der Lebensraum hoch im Norden ist.

Eisbärin Misha wandert auf Spitzbergen mit ihrer Tochter Flocke Hunderte von Kilometern durch Schnee und Eis. Die Jagd nach Beute wird auf dem schrumpfenden Eis immer schwieriger. Misha ist von Forscherinnen und Forschern mit GPS-Trackern ausgerüstet worden, die den langen Weg der Eisbärin auf Nahrungssuche helfen zu dokumentieren.In der riesigen Arktis leben insgesamt nur zwei Millionen Menschen, etwa halb so viel wie in Berlin.

Es ist der Besuch einer unwirtlichen Weltgegend, die gleichzeitig von größter Bedeutung für die Menschheit ist. Ein Besuch, der jetzt noch möglich ist, bevor das Eis der Arktis schmilzt, und sie ihr Wesen verändert. headtopics.com

Lange waren der Nordpol und die meisten Regionen nördlich des Polarkreises ein Sinnbild für menschenfeindliche Kälte und ewiges Eis. Aber der Countdown läuft, und manche Klimamodelle prognostizieren, dass der arktische Sommer bereits ab 2050 eisfrei sein könnte. Noch bleiben die größten Teile der Arktis unerreichbar und menschenleer und die Gletscher und Eisschilde des Nordens trotzen den ansteigenden Temperaturen.

Umso größer ist Achtung vor den wenigen Einwohnerinnen und Einwohnern des ewigen Eises. Ob als Nomaden auf der russischen Halbinsel Jamal oder in den kleinen Ortschaften von Grönland: Es sind entbehrungsreiche Leben, bestimmt vom Takt der Natur. Durch das Abschmelzen der Gletscher, das Tauen des Permafrosts und des Packeises wird sich nicht nur das Leben aller Arktis-Bewohner verändern, sondern auch die Lebensbedingungen auf dem gesamten Planeten. headtopics.com

