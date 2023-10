Die Angst vor neuen Tiefs im DAX ist berechtigt

Was sind aktuell attraktive Anlage-Optionen an den Finanzmärkten? Im Online-Seminar heute Abend analysieren zwei Experten die gegenwärtige Marktsituation, verraten Ihnen spannende Anlage-Optionen und geben wertvolle Tipps für Ihr Depot.Hochstapler, Betrüger, Reichmacher – Der Börsen-Forensiker packt aus

DAX fester -- BYD verzeichnet Rekordgewinn -- HSBC enttäuscht gewinnseitig -- China Evergrande vor Gericht in Hongkong -- Deutsches BIP schrumpft in Q3 -- Siemens Energy, Stellantis im Fokus Neues Glyphosat-Urteil gegen Bayer in den USA. BASF-Beteiligung Wintershall DEA bekommt niedrigere Gaspreise zu spüren. Jefferies reduziert Ziel für Porsche AG. Borussia Dortmunds Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt. Vodafone steht offenbar kurz vor milliardenschwerem Anteilsverkauf in Spanien. Volkswagen-Tochter Seat will Marke mit preiswertem E-Auto erhalten.

Die Angst vor neuen Tiefs ist berechtigtNormalerweise sind die letzten Wochen eines Jahres gute Börsenwochen. Noch aber ist davon im DAX nichts zu sehen. Weiterlesen ⮕

Fantastischer Start in die Woche - knackt der DAX die 15.000 Punkte-Marke?Der DAX startet heute mit einem deutlichen Plus in die Woche. Könnte er die Verluste der letzten Zeit wieder gutmachen und nun bald wieder über 15.000 Punkten stehen? Endlich wieder aufatmen beim DAX: Weiterlesen ⮕

DAX-Analyse für Montag, den 30. Oktober 2023 DAX – Abwärtstrend nimmt Mehrmonatstief ins Visier » Haltebereich liegt bei 14.625 Punkten Ausgehend vom Allzeihoch des 31. Juli bei 16.532 Punkten hat der DAX einen Abwärtstrend mit fallenden Hochs und Tiefs ausgebildet. Das letzte markante Verlaufstief wurde hierbei am 23. Oktober bei 14.625 Punkten ausgebildet. Nach einer untergeordneten Zwischenerholung wurde in der letzten Woche die Basis für die nächste Verkaufswelle gelegt. Bestätigt wird dieses Szenario derzeit vor allem durch die Verkaufssignale des GD 20, GD 50 und GD 200 sowie die sich ausweitenden Bollinger Bänder. Die Kursschwäche am Freitag hat wiederum dazu beigetragen, dass auch die überverkaufte Slow Stochastik wieder ein Verkaufssignal getriggert hat. Es wurde ausgelöst, als die grüne Signallinie des Oszillators unter die rote Linie gesunken ist Weiterlesen ⮕

Dax: Schlüsselzone im Fokus - Wo bleibt die überfällige Erholung?Der Krieg im Nahen Osten und die an Fahrt aufnehmende Berichtssaison werden den deutschen Aktienmarkt in der neuen Handelswoche bestimmen. Darüber hinaus stehen die Zinsentscheidung der Fed und wichtige Weiterlesen ⮕