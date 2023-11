Die Stimmung ist gereizt, jeder versucht, die Schuld am Finanzdesaster anderen zuzuschieben. Die Wahrheit ist: Die Ampel steht vor den Trümmern ihrer Politik.. Es ist ein historischer Schritt, dass nun eine Art „Shutdown“ nach amerikanischem Muster durchgezogen werden muss. Die Nerven sind angespannt, ein Schuldiger muss ausfindig gemacht werden – es ist wahlweise die Opposition oder der eigene Koalitionspartner. Der Übergang ist inzwischen ohnehin fließend.

Dass Wirtschaftsminister Habeck nun der Union als Klägerin die Verantwortung zuschieben will, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Schon imhat er versucht, berechtigte Kritik als kleinliche Mäkeleien abzutun. Das ist eines Ministers unwürdig. Die Fehler, daran gibt es nichts zu rütteln, hat die Regierung selbst gemacht – und sonst niemand. Doch die politische Gereiztheit ist leicht zu erklären: Längst geht es nicht mehr nur darum, wie nun angesichts eines Milliardenlochs wichtige Zukunftsthemen finanziert werden sollen, sondern auch darum, was eigentlich aus dieser Regierung werden sol





AZ_Augsburg » / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Ampel nach dem Asylkompromiss: Die Grünen haben zu knabbern, die FDP jubeltMonatelang hatten die Parteien in der Migrationsdebatte gestritten, doch nach einer Nachtschicht im Kanzleramt stand ein Deal, dem von Union bis Grüne alle zustimmten. Für den Kanzler ein großer Erfolg.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

EZB-Prognose: Könnten die Märkte und/oder die Politik die weiche Landung der EZB stören?Teilen: Anatoli Annenkov von der Société Générale weist darauf hin, dass die wirtschaftlichen Aussichten der Eurozone auf eine 'weiche Landung' hindeuten und dass Aufwärtsrisiken für die Inflation bestehen.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

INSA-Meinungstrend: AfD legt weiter zuDie Ampel verfehlt eine Mehrheit deutlich, die CDU gibt leicht nach, zeigt die Sonntagsfrage für BILD.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Ob die Ampel-Pläne für mehr Abschiebungen die Erwartungen erfüllen, ist fraglichDie Regierung will mehr und schneller abschieben. Ob verschärfte Abschieberegeln tatsächlich zu deutlich mehr Abschiebungen führen werden, ist nicht ausge...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Es geht doch: Die Ampel liefert – und entlastet die IndustrieDie Ampel-Koalition hat sich entschlossen, dem verarbeitenden Gewerbe in Deutschland spürbar unter die Arme zu greifen. Das Maßnahmenbündel ist geschickt zusammengestellt.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Die Entscheidung im Höxteraner Schulstreit naht: Jetzt ist die Politik gefragtIm Bildungsausschuss und im Rat geht es ans Eingemachte: Welche weiterführende Schule wird's?

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »