Die Aktie von China Gold Resources läuft schlechter: Große Kursverluste! (3,80 €)

Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicken

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: Aktie von Torex Gold Resources deutlich im Minus (9,01 €)Die Aktie von Torex Gold Resources zählt am Mittwoch zu den großen Verlierern an der Börse. Der Kurs des Anteilsscheins sackt kräftig ab. Ein Kurssturz auf zwischenzeitlich 9,01 Euro beschert der Torex

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: China Resources Land-Aktie verliert 3,91 Prozent (3,44 €)Im Wertpapierhandel notiert die China Resources Land-Aktie zur Stunde etwas leichter. Das Wertpapier notiert gegenwärtig bei 3,44 Euro. Der Anteilsschein von China Resources Land verzeichnet derzeit einen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

INVESTINGDE: AKTIE IM FOKUS: Orsted-Aktie bricht ein - Milliardenabschreibung belastetAKTIE IM FOKUS: Orsted-Aktie bricht ein - Milliardenabschreibung belastet

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: – Diese Chance hat die Aktie jetzt!Tesla Aktie – Diese Chance hat die Aktie jetzt!

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

INVESTINGDE: AKTIE IM FOKUS 2: Orsted-Aktie bricht ein - Milliardenabschreibung belastetAKTIE IM FOKUS 2: Orsted-Aktie bricht ein - Milliardenabschreibung belastet

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: CELLECTIS-Aktie +166 Prozent: AstraZeneca steigt bei CELLECTIS ein - AstraZeneca-Aktie freundlichDer britische Pharmakonzern AstraZeneca will 245 Millionen US-Dollar investieren, um bei dem französischen Biotech-Unternehmen CELLECTIS einzusteigen

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕