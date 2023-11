Tausende Angebote buhlen in der Black Friday Week um die Gunst der Käufer. Von Amazons Alexa über den Fire TV Stick bis hinzu Repeatern von AVM reichen die Technik-Schnäppchen. Daneben gibt es etliche Deals rund um Bratpfannen, Kosmetika u.v.m. Doch worauf fahren eigentlich die Leser der PCGH ab? Wir haben die 50 beliebtesten Produkte der PCGH-Leser am Black Friday herausgesucht. Alle Angebote gelten jedoch nur solange der Vorrat reicht, maximal jedoch bis zum 27. November.

Amazon Fire TV Stick und Alexa unter den TopsellernAm Black Friday sind Amazon-Produkte wie der Fire TV Stick oder Echo sowie Fire Tablet immer besonders günstig zu haben. In diesem Jahr hat der Handelsriese sogar die brandheiße Generation rabattiert. Der Preisnachlass beträgt teilweise über 50 Prozent - die PCGH-Leser schlagen da gerne zu. Amazons digitale Assistentin Alexa kann viel mehr als nur den Timer oder Wecker stellen. Ihr volles Potenzial entfaltet die smarte Dame im Zusammenspiel mit anderen vernetzten Geräten. Hierzu gehören etwa die Lampen von Philips Hue, die sich so via Sprache steuern lasse





🏆 45. PCGH_Redaktion » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Interesse am Black Friday auf Rekordhoch: 81 Prozent möchten am Black Friday einkaufenOberhausen (ots) - Am 24. November 2023 ist es wieder so weit: Der Handel feiert am Black Friday 2023 mit speziellen Aktionen und Sonderangeboten 24 Stunden lang den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts. Längst

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 45. / 28,125 Weiterlesen »

Black Friday & Cyber Monday 2023 – Daten auf einen BlickDer Black Friday findet 2023 am 24. November statt. Doch das ist nicht das einzige Datum, das sich Schnäppchenjäger rot im Kalender markieren sollten, denn: Nach Black Friday ist vor Cyber Monday, der folglich auf Montag, den 27. November, fällt. Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. fangen allerdings schon ein paar Tage früher an, sodass sich der Singles Day am 11.11.2023 mittlerweile als Startschuss in die vorweihnachtliche Shopping-Saison etabliert hat. Hier nochmal alle wichtigen Termine für 2023 auf einen Blick:11.11.2023: Singles Day24.11.2023: Black Friday27.11.2023: Cyber MondayAuch unter anderen Bezeichnungen wie Cyberweek, Red Friday oder Black November versprechen Amazon, MediaMarkt, Apple und andere Händler/Hersteller um den Black Friday 2023 herum die besten Angebote des Jahres. Wer am Black Friday bei Amazon nach Lust und Laune shoppen möchte, sollte am besten Prime-Mitglied sein, denn dann habt ihr gleich mehrere Vorteile. Falls ihr den Service nur für die Cyberweek 2023 nutzen möchtet, solltet ihr im November Prime 30 Tage lang kostenlos testen und nach dem Event einfach wieder kündigen.Amazon-Deals: Die besten aktuellen Angebote im ÜberblickDamit ihr nicht mehr lange warten müsst, haben wir schon vor dem Black Friday einen Blick auf die aktuellen Amazon-Deals geworfen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 45. / 28,125 Weiterlesen »

Am Black Friday endlich den Traumfernseher kaufen: Wir stellen euch die besten Geräte vorBald ist Black Friday 2023 und damit die beste Zeit, um endlich einen neuen 4K-TV für Heimkino, Streaming und Gaming zu kaufen. Doch welche Fernseher lohnen sich wirklich und worauf müsst ihr achten? Hier kommt der große TV-Überblick.

Herkunft: moviepilot - 🏆 45. / 28,125 Weiterlesen »

3 wichtige Tipps für den Black Friday - und was Sie vermeiden solltenSingles Day, Black Friday, Cyber Monday: Ganz gleich welchen Namen das Kind trägt, der Handel überbietet sich in den sechs Wochen vor dem Weihnachtsfest mit Rabattaktionen im Netz. Konstantinos Mitsis, Deutschlands Preismeister von FOCUS online gibt praktische Tipps und sagt, welche Fehler Sie vermeiden sollten.

Herkunft: focusonline - 🏆 45. / 28,125 Weiterlesen »

Amazon Black Friday 2023: Erste Vorab-Angebote gestartet, Fire Tablets zum halben PreisAmazon hat gerade seine ersten Vorab-Angebote zum Black Friday 2023 gestartet: Amazon Fire Tablets könnt ihr jetzt bis zu 58 Prozent günstiger...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 45. / 28,125 Weiterlesen »

Black Friday Woche bei Amazon ab 17.11.: Alle Infos zum Deal-EventVersandriese Amazon kündigt zum Black Friday eine gesamte Schnäppchenwoche an: Vom 17. bis zum 27. November 2023 sollen Käufer:innen richtig sparen können.

Herkunft: sternde - 🏆 45. / 28,125 Weiterlesen »