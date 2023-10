Die 31 besten Horrorspiele: Unser großes subjektives Ranking hat eine neue Nummer 1

In dieser persönlichen Liste nennen Chris, Dennis, Tobi und Samara ihre liebsten Horrorspiele aller Zeiten und verraten, welchen Bezug sie zu diesen haben.Manche Horrorspiele haben uns Gänsehaut bereitet, einige haben uns mit ihrer ständigen Ressourcenknappheit den Schweiß auf die Stirn getrieben, andere haben uns verstört und uns bis in unsere Träume verfolgt. Aber genau dafür lieben wir diese Spiele auch.

Dass der Titel daneben auch auf einen ausgefallenen Grafikstil – alles in Mundaun zeigt sich im handgezeichneten Schwarz-Weiß-Look – und Sprachausgabe (rätoromanisch) setzt, passt da wie die Faust aufs Auge und sorgt dafür, dass Mundaun ein sehr einnehmendes Erlebnis ist, auf das man sich allerdings auch einlassen muss. von allen Spielen aus dem Cthulhu-Universum in den vergangenen Jahren am meisten fasziniert.

Die düstere, vom Nebel umschlungene Fischerstadt bietet dabei eine herrlich beklemmende und vor der Mystik des unheimlichen Tintenfisch-Wesens nur so triefende Atmosphäre, die uns von Spielbeginn an direkt gepackt hat. headtopics.com

Der Titel erzeugt seine Gänsehautstimmung aber vor allem dadurch, dass wir ständig vor dem Einbruch der Nacht zittern müssen. Diese ist nämlich in Darkwood noch bedrohlicher als in vielen anderen Spielen. Da sind zum einen die düsteren Schatten, zum anderen auch noch die Fremden, die in unsere Zuflucht eindringen wollen.

Die (Alb)traumwelten, in die es die Hauptfigur des Spiels verschlägt, triefen nur so vor Anleihen an das finstere Lovecraft-Universum: Ich begegnete spinnartigen Gotteswesen, hetzte Werwölfen in dunklen Gassen hinterher und griff auf ein Arsenal ultrabrutaler Waffen zurück. Darunter verschiedene Beile, Hämmer und Speere, an denen notdürftig Sägen und Reißzähne angebracht wurden. headtopics.com

In den verschiedenen Kapiteln erleben wir unterschiedliche Geschichten und bekommen auch immer neue Mechaniken an die Hand. Dabei transformiert sich das Haus wieder und wieder und wird zum eigentlichen Protagonisten. Zudem wird eine Dunkelheitsmechanik, bei der düstere Stellen im Haus zur Gefahr werden, wirkungsvoll eingesetzt.ein absolutes Fest.

Weiterlesen:

GamePro_de »

