Die 150 besten RPGs aller Zeiten

Wir küren die 150 besten RPGs, die jemals entwickelt wurden - zumindest nach Meinung der GameStar-Redaktion. Heute gibt es 2 neu platzierte MMOs in den Rängen 90 - 71. - schon wieder?! Ja, vier Jahre nach unserer ursprünglichen Liste von 2019 war es nämlich höchste Zeit für ein Update. Allein schon, weil in dieser Periode so viele großartige RPGs erschienen sind, von Cyberpunk 2077 über Pathfinder: Wrath of the Righteous bis hin zum famosen Baldur's Gate 3.

Uns fiel also die undankbare Aufgabe zu, all diese Neuerscheinungen in die bestehende Top 100 einzupflegen. Aber Moment mal, Konsolen haben ja über die Jahre auch ne Menge fantastischer Rollenspiele bekommen, von Nintendo über Sony bis Microsoft! Also haben wir aus den 100 besten PC-Rollenspielen kurzerhand die 150 besten Rollenspieler aller Zeiten für PC UND Konsole gemacht. Das haben wir auch dazu genutzt, ein paar der damals übersehenen Perlen nachträglich noch in die Liste einzufügen und schlecht gealterte Platzierungen zu überdenke





