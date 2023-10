Die 101 besten Hotels Deutschlands: Wer wird Hotelier des Jahres?

Es wird das Gipfeltreffen der Top-Hoteliers in Deutschland: Bereits zum vierten Mal werden „Die 101 besten Hotels Deutschlands“ gekürt. In diesem Jahr findet das Branchenevent am 19. November 2023 im „Spa & Resort Bachmair Weissach“ am Tegernsee statt. Die Gewinner werden bei der glamourösen „101 Grande Soiree“ im romantischen Wildbach Kreuth gekürt. Neun Kategorien gibt es, darunter „das beste Grand Hotel“, „das beste Stadthotel“ und „das beste Spa Health Resort“.

Hinter der bedeutendsten Auszeichnung in der Hotellerie in Deutschland steht der renommierte Hotelkritiker Carsten K. Rath. Seiner Einladung folgen in diesem Jahr wieder zahlreiche Prominente, darunter Dana und Luna Schweiger, Moderator Alexander Mazza, Christiane zu Salm sowie die OlympiasiegerinJessica von Bredow-Werndl.

