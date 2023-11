Didier Müller wird CFO bei bexio

Didier Müller (49) übernimmt per 01. November 2023 den CFO-Posten (Chief Financial Officer) bei bexio und tritt damit die Nachfolge von Christopher Jarke an. Zuvor war Müller rund drei Jahre als CFO der Ifolor AG und sieben Jahre als CFO bei einem Finanzdienstleister tätig.

"Didier Müller bringt mit seinen über 10 Jahren Erfahrung als CFO und insgesamt 16 Jahren Führungsexpertise umfangreiches Fachwissen und Business-Orientierung mit zu bexio", so bexio-CEO Markus Naef."Er ergänzt unser Management perfekt und passt u. a. durch sein Know-how in den Bereichen Software und Digitalisierung hervorragend zu uns.

Der studierte Betriebsökonom war schon immer in der Welt der Finanzen zu Hause. Neben seinen beruflichen Tätigkeiten absolvierte er zudem den Master of Advanced Studies in Corporate Finance, das Diploma of Advanced Studies in Leadership sowie das Advanced Management Program der HSG St. Gallen. Ebenso erweiterte er sein Wissen in Sachen Digital CFO.

"Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung in einem herausragenden Schweizer Unternehmen - einem der Marktführer Schweizer Business-Software. bexio steht für eine beeindruckende, erfolgreiche Entwicklung vom Startup zum Scale-Up. Hier darf ich zukünftig mitwirken, mitgestalten und Teil eines tollen, starken Teams werden", ergänzt der erfahrene Finanzexperte Müller.

