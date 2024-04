Didi Hamann gibt Einblicke in gemeinsames Arbeitsleben mit Lothar Matthäus

📆 06.04.2024 12:51:00

📰 tzmuenchen ⏱ Reading Time:

5 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 26%

Publisher: 63%

Didi Hamann,Lothar Matthäus,Fußball-Experten

Didi Hamann und Lothar Matthäus arbeiten als Fußball-Experten bei Pay-TV-Sender Sky. Hamann gibt Einblicke in ihr gemeinsames Arbeitsleben und stellt fest, dass sie sich kaum sehen, da Matthäus meistens in den Stadien ist und Hamann immer im Studio arbeitet. Die beiden kennen sich seit ihrer Jugend, als sie zusammen in der Bayern-Auswahl spielten.