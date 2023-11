„Dick & Doof'-Podcast auf RTL+: Sandra schlägt 70-Jährige

Sie sind lediglich „Dick & Doof“… und mit ihrem Podcast auf RTL + zurück! In dieser Folge: Sandra und Luca sprechen über Juliencos Bäckerei-Hausverbot, das Verkaufsverbot für den McCrispy, den Ursprung des Katers und Crocs...

WINFUTURE: SiSoft Sandra Lite Download - Systemanalyse-ProgrammDer Download von SiSoft Sandra Lite installiert eine umfassende Werkzeugsammlung, mit der sich Details zur Hard- und Software eines PC-Systems auslesen lassen.

BERLINERZEITUNG: Sind Sie wirklich keine deutsche Schauspielerin mehr, Sandra Hüller?Sandra Hüllers neuer Film „Anatomie eines Falls“ startet, eine französische Produktion. In Cannes hieß es, nun sei sie keine deutsche Schauspielerin mehr. Ist das so?

WESERKURIER: Sandra Auffarth belegt Platz sechs beim 'Großen Preis von Oldenburg'Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee war beim Oldenburger Agravis-Cup in den wichtigen Prüfungen vorne mit dabei. Im Finale der Youngster Tour reichte es ...

NDR: Sandra Hüller: 'Finde jede Art von Vereinfachung des Lebens gefährlich'Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Sandra Hüller. Die Schauspielerin bekam den Douglas Sirk Preis überreicht.

WATSON_DE: Oliver und Amira Pocher: Trennung und Podcast-EndeOliver und Amira Pocher haben ihre Trennung bestätigt und werden ihren gemeinsamen Podcast nicht fortsetzen. Stattdessen wird Pochers Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden den Platz einnehmen. Die Trennung der Pochers hat bereits prominente Reaktionen hervorgerufen.

BUNTE: Verona Pooth: Podcast-Beef mit Désirée NickEs gibt Streit zwischen Verona Pooth und Désirée Nick. Der Grund ist eine Podcast-Folge der beiden Damen, die nicht lief wie geplant.

