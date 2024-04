Diakonie-Präsident mahnt sachorientierte Debatte an

Diakonie -Präsident Rüdiger Schuch mahnt eine Debatte ohne Polemik an. Mit Blick auf die Debatte über 5.000 neue Stellen in diesem Zusammenhang mahnte er schlanke Verwaltungsstrukturen an. Die Kindergrundsicherung soll das Kindergeld, den Kinderzuschlag für einkommensschwache Familien sowie die Sozialleistungen für Kinder bündeln. Kritik an dem Vorhaben kam zuletzt immer wieder vom Koalitionspartner FDP.

In einem anderen Interview mit dem Internetportal der 'Welt' räumte Schuch ein, die evangelische Kirche und die Diakonie hätten mit Blick auf sexuelle Gewalt und entsprechende Schutzkonzepte zu spät gehandelt

