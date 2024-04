Diablo 4: Spieler testen die Features für Season 4

Live und Spieler testen die Features für Season 4 . Eines hat es ihnen besonders angetan: die „neue“ Höllenflut mit ihrer Monster-Dichte und den spuckenden Würmer n. Das Update brachte zahlreiche Änderungen und Inhalte ins Spiel und einzelne Experten meinen, sie scheinen vielen Spielern zu gefallen. Ein weiteres Feature, das aktuell positives Feedback erhält, sind die Höllenflut en. Mit Season 4 wird sich einiges daran ändern und die Community wirkt sehr zufrieden darüber.

Die Leaderboards zogen in Season 3 in Diablo 4 ein und bleiben auch danach weiterhin bestehen

Diablo 4 Season 4 Höllenflut Monster-Dichte Würmer Update Änderungen Inhalte Feedback Leaderboards

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Spieler testen Features für Season 4 in Diablo 4Die Spieler testen die neuen Features für Season 4 in Diablo 4, insbesondere die Höllenflut mit ihrer Monster-Dichte und den spuckenden Würmern. Das Update bringt zahlreiche Änderungen und Inhalte ins Spiel und erhält positives Feedback von der Community.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Diablo 4: Alle Infos zu Season 4 – Start, Features und VorbereitungIm April kommt Season 4 von Diablo 4. Hier erfahrt ihr, was bisher bekannt ist und was ihr bis dahin noch erledigen solltet.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Diablo 4: Experten testen die neuen Features von Season 4Zahlreiche Experten testeten die Features von Diablo 4 live auf Twitch und teilen ihre Eindrücke mit der Community. Erfahre hier, wie die Änderungen bisher ankommen.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Wir wissen jetzt, wann Season 3 von Diablo 4 endet – Wann startet Season 4?Season 3 von Diablo 4 wird verlängert, Season 4 startet somit später. Woran das liegt und wann die neue Season startet, erfahrt ihr hier.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Diablo 3: Start der Season 31 und das Season-Thema „Verbotene Archive“Am 12. April 2024 um 17:00 Uhr deutscher Zeit startet Season 31 in Diablo 3. Das Season-Thema heißt „Verbotene Archive“ und erweitert die Kategorien. Das Season-Thema „Verbotene Archive“ erschien zum ersten Mal in Season 20. Wie das Thema funktioniert und was euch erwartet, zeigen wir euch in unserer Übersicht.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Spiele wie Diablo 2024 – Die besten Alternativen zu Diablo 4Andreas Bertits blickt auf über 10 Jahre Berufserfahrung im Gaming-Journalismus zurück. Er war 6 Jahre Redakteur des Spielemagazins PC Games, bevor er sich selbstständig machte und ist nach wie vor leidenschaftlicher Gamer.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »