Diablo 4: Experten testen die neuen Features von Season 4

Diablo 4 mit den Inhalten von Season 4 live. Experten testen die einzelnen Features und teilen ihren Eindruck mit der Community. Wie die Änderungen bisher ankommen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO. Zahlreiche Experten testeten die Features live auf Twitch, unter anderem wudijo und Raxxanterax. Beide sind Diablo-Experten und schreiben unter anderem Buildguides für.

Raxxanterax ist einer der bekanntesten ARPG-Spieler weltweit, eine bekannte Größe auf Twitch und insbesondere in Diablo seit Jahren aktiv. Seine Expertise hilft tausenden Spielern in Diablo 4. Der Experte ist aber auch gerne kritisch – Beide Experten loggten sich unmittelbar zum Start auf dem PTR von Diablo 4 ein, erstellten Charaktere und testeten die Features. Und offenbar kommen die Änderungen ziemlich gut an – Verbesserungsvorschläge gibts aber auc

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Diablo 4: Alle Infos zu Season 4 – Start, Features und VorbereitungIm April kommt Season 4 von Diablo 4. Hier erfahrt ihr, was bisher bekannt ist und was ihr bis dahin noch erledigen solltet.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Wir wissen jetzt, wann Season 3 von Diablo 4 endet – Wann startet Season 4?Season 3 von Diablo 4 wird verlängert, Season 4 startet somit später. Woran das liegt und wann die neue Season startet, erfahrt ihr hier.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Spiele wie Diablo 2024 – Die besten Alternativen zu Diablo 4Andreas Bertits blickt auf über 10 Jahre Berufserfahrung im Gaming-Journalismus zurück. Er war 6 Jahre Redakteur des Spielemagazins PC Games, bevor er sich selbstständig machte und ist nach wie vor leidenschaftlicher Gamer.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

– Eines der besten Features von Diablo 4 ist laut Spielern zu klein, braucht mehr InhaltStützpunkte kommen bei Spielern in Diablo 4 enorm gut an, aber sie sind zu selten. Fans erklären, wie es besser geht.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Diablo 4: Vollständiges Rework des Item-Systems in Season 4Mit der kommenden Season 4 bekommt das Spiel ein vollständiges Rework des Item-Systems. Blizzard hat dies im neusten Campfire Chat ausführlich vorgestellt, inklusive eines Game-Crashs. Dies löst bei den Fans sowohl Lacher als auch Sorge aus. Twitch-Nerd Asmongold schüttelt den Kopf. Aber ist das wirklich ein schlechtes Zeichen?

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Diablo 4: Season 4 bringt riesige Änderungen am Loot, Items, Endgame und CraftingDiablo 4 wird mit dem Start von Season 4 ordentlich auf links gedreht. Das komplette Item- und Loot-System wird überarbeitet, es gibt eine neue...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »