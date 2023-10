Knapp fünf Monate nach Release ist es Zeit für einen Nachtest. Hat Diablo 4 nun ein motivierendes Endgame oder nicht? Und welche Auswirkungen hat das auf unsere Wertung?Wuchtiges Treffer-Feedback und herrlich individuelle Klassen machen das Pflügen durch unzählige Dämonenheere bis heute zur Wonne.

Gemeinsam mit Millionen von Spielern ließen wir uns von der außergewöhnlich gut inszenierten Story fesseln, die uns mit für Blizzard typisch spektakulären Zwischensequenzen verwöhnte. Sie hatte eine solche Strahlkraft inne, dass wir nicht umhinkonnten, sie jedem Rollenspiel-Fan wärmstens zu empfehlen.

Sie spiegelt unsere Freude daran wider, jeden Winkel des ersten echten neuen Diablos seit 11 Jahren zu erforschen, ordnet seinen Platz zwischen anderen langlebigen Action-Rollenspielen aber im Rückblick nicht mehr korrekt ein. headtopics.com

In diesem neuen Test bewegen wir uns also fort vom unbefleckten Unterhaltungswert der ersten 50 bis 100 Stunden und bewerten Diablo 4 mit Abstand erneut. Hier besprechen wir sowohl die Fortschritte an Bedienbarkeit und Endgame nach Launch als auch die Schwächen und Exploits, die das Spiel weiterhin plagen.Isoliert betrachtet, würden wir das Endgame von Diablo 4 aktuell im hohen 70er-Bereich verorten.

Dank erhöhter Monsterdichte und beschleunigtem Pferd sausen wir von einem grandios animierten Gespratze zum nächsten. Und weil unser Gaul jetzt auch Barrikaden zuverlässig durchbricht, wirkt die Fortbewegung durch die Open World wunderbar nahtlos.Exklusive Tests, mehr Podcasts, riesige Guides und besondere Reportagen für Rollenspiel-Helden, Hobbygeneräle und Singleplayer-Fans – von Experten, die wissen, was gespielt wird. Deine Vorteile:2. headtopics.com

