Diablo 4: Blutspendenaktion belohnt Spieler mit Geschenken

Diablo 4 zu einer guten Tat verleiten: sie sollten Blut spenden. Als Dank bekommt die ganze Community Geschenke – und die Spender eine Chance auf einen mit echtem Menschenblut gekühlten PC. Jetzt sind die Belohnungen da.Am 22./23. November erhalten alle Spieler eine Sammlung von kosmetischen Waffen für alle Klassen sowie einen Skin für den Barbaren. Dazu gibt es ein neues Mount: die „Zinnoberaugenschecke“ steht ab sofort für alle Spieler im Stall bereit.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Ihr müsst nichts weiter tun. Alle Belohnungen sind bereits eurem Account gutgeschrieben. Ihr findet die kosmetischen Gegenstände in eurer Kommode im Gasthaus und müsst sie nicht erst abholen. Die Schecke könnt ihr, wie alle anderen Pferde, im Stall auswählen. Auch hier müsst ihr nichts weiter tun. Ziel der Aktion war es lediglich, über 630 Liter Blut zusammen zu bekommen (oder: 666 „quarts“). Dieses Ziel wurde erreich





MeinMMO » / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neue Endgame-Aktivität in Diablo 4 wird die Spieler herausfordernIm Dezember soll laut einem Experten eine neue Endgame-Aktivität in Diablo 4 erscheinen, die selbst die besten Spieler an ihre Grenzen bringen wird. Das kommende Event namens „Abattoir of Zir“ wird eine große Herausforderung sein und für jeden zugänglich sein, der die Season-Reise abgeschlossen hat.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Diablo 4: Spieler wünschen sich ein simples Feature, das überraschend schwer umzusetzen istEigentlich sollte der viel gewünschte Loot Filter bald ins Spiel kommen - doch das Update lässt wohl noch lange auf sich warten.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

„Spieler haben keine Geduld“: Diablo-Chef schießt gegen eigene CommunityBlizzard-Chef Mike Ybarra teilt in einem Interview gegen die Ungeduld der eigenen Fans aus – seine Kritik dürfte so manche verärgern, denn Machwerke wie Blizzards Diablo: Immortal sind für das eigentliche Problem verantwortlich.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Uber-Bosse in Diablo II: Spieler zeigen, wie leicht sie zu besiegen sindViele Spieler teilen ihr Gameplay davon, wie sie die heftigen Uber-Bosse in Diablo II einfach besiegen. Ein Fan ist der Meinung, dass dies ein falsches Bild vermittelt.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Spieler ignorieren einige der wichtigsten Inhalte in Diablo 4, sagen: ist viel besser soDungeons galten in Diablo 4 bisher als das Nonplusultra zum Farmen. In Season 2 spielen sie einige Leute gar nicht mehr.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Diablo 4: Mit Season 2 können Spieler gezielt nach Uber-Uniques farmenMit dem Release von Diablo 4 und der ersten Season hatten Spieler Schwierigkeiten, die seltenen Uber-Uniques zu finden. Doch mit Season 2 gibt es nun einen besonderen Boss, bei dem Fans gezielt nach diesen mächtigen Items farmen können. Ein Experte hat getestet, wie hoch die Chancen sind, auch wenn man nicht jeden Tag spielt.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »