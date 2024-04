Diablo 3: Start der Season 31 und das Season-Thema „Verbotene Archive“

Am 12. April 2024 um 17:00 Uhr deutscher Zeit startet Season 31 in Diablo 3 . Das Season-Thema heißt „ Verbotene Archive “ und erweitert die Kategorien. Das Season-Thema „ Verbotene Archive “ erschien zum ersten Mal in Season 20. Wie das Thema funktioniert und was euch erwartet, zeigen wir euch in unserer Übersicht.

In der „Saison der Verbotenen Archive“ widmet ihr euch der Macht, die der gleichermaßen gefeierte und verabscheute Horadrim Zoltun Kull euch in die Hände legen könnte, wenn seinen Experimenten kein Einhalt geboten würde. Während Season 31 sind die Plätze in Kanais Würfel, mit denen ihr drei zusätzliche legendäre Eigenschaften nutzen könnt, nicht auf ihre üblichen Kategorien beschränkt. Für gewöhnlich könnt ihr je eine Eigenschaft der Kategorien Waffe, Rüstung und Schmuck ausrüsten

Diablo 3 Season 31 Verbotene Archive Kanais Würfel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wir wissen jetzt, wann Season 3 von Diablo 4 endet – Wann startet Season 4?Season 3 von Diablo 4 wird verlängert, Season 4 startet somit später. Woran das liegt und wann die neue Season startet, erfahrt ihr hier.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Season 3 für CoD MW3 im Trailer: So vollgepackt war eine neue Multiplayer-Season nur seltenSeason 3 von Modern Warfare 3 startet am 3. April 2024 und platzt mit neuen Inhalten aus allen Nähten. Der Trailer stimmt auf das große...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Verbotene Filme zu Ostern: Darum stehen auch Kinderfilme auf dem IndexDass nicht alle Filme an Feiertagen wie Karfreitag gezeigt werden dürfen, versteht man. Aber Kinderfilme? Was stimmt mit denen denn nicht?

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Verbotene Gartenarbeiten: Dafür droht ab März ein Bußgeld bis zu 100.000 EuroWann darf man die Hecke nicht schneiden, wann den Rasen nicht mähen? Was ihr unbedingt nach Vorschrift ausüben solltet – und wie teuer es sonst werden kann!

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

PCB in den USA: Verbotene Chemikalie wird laut Studie weiter in großem Stil produziertPCB sind seit über 40 Jahren in den USA verboten. Doch allein die 2019 hergestellte Menge könnte die Höchstwerte von damals überschreiten, berichten Forschende. Die Substanzen reichern sich in der Nahrungskette an.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Weitere Anklage gegen AfD-Politiker Höcke: Verbotene SA-ParoleThüringens AfD-Chef Björn Höcke soll auf einer Wahlkampfveranstaltung eine verbotene SA-Parole benutzt haben. Es ist nicht die erste Anklage nach einem ähnlich gelagerten Fall.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »