DHL-Packstationen im Bünder Land: Was passiert mit Kunden ohne Smartphone?

Bünder Land. DHL - Packstation en sind mittlerweile eine beliebte Alternative zur Postfiliale: Immer mehr der großen, gelben Kästen gehen auch im Bünder Land ans Netz. Kunden können dort rund um die Uhr ihre DHL - Paket e abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Mittlerweile sind viele der Automaten allerdings App-gesteuert - sie haben also kein Bedienungsdisplay, da Kunden ihn ausschließlich mit ihrem Smartphone bedienen können.

Der Kundenservice kann helfen Dass Pakete „ungewollt“ in App-gesteuerten Packstationen landen, also für Adressaten, die kein Smartphone besitzen, komme allerdings nicht häufig vor. „Die Zusteller kennen ja ihre Kunden“, sagt Erzner. Wenn die DHL-Boten also wissen, dass ein Kunde kein Smartphone besitzt, bringen sie die Pakete in der Regel nicht in einen App-gesteuerte Automaten, wie der Pressesprecher sagt.

