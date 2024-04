DHB-Auswahl gewinnt viertes EM-Qualifikationsspiel, aber verliert Top-Spielerin

Die DHB-Auswahl zeigt im Duell mit der Ukraine eine konzentrierte Vorstellung und feiert im vierten EM-Qualifikationsspiel den vierten Sieg. Doch es gibt den Ausfall einer Top-Spielerin zu beklagen.-Auswahl beseitigte mit dem ungefährdeten 43:21 (23:11)-Kantersieg in Heidelberg zwar die letzten theoretischen Zweifel an der EM-Teilnahme und holte zugleich Schwung für die anstehende Olympia-Qualifikation, verlor dabei aber Co-Kapitänin Alina Grijseels mit einer Fußverletzung .

Die Rückraumspielerin schied Mitte der ersten Halbzeit nach einem Kontakt mit einer Gegenspielerin aus und wurde umgehend zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. "Die Verletzung von Alina ist ein absoluter Wermutstropfen. Genau das wollten wir nicht haben. Sie ist in einer sehr guten Verfassung gewesen. Wir hoffen, dass nichts kaputt ist", sagte Gaugisch nach dem Abpfiff., bei dem Grijseels ausfallen wird, steht die DHB-Auswahl mit 8:0 Zählern vorzeitig als Sieger der Qualifikationsgruppe 2 fes

DHB-Auswahl EM-Qualifikationsspiel Sieg Top-Spielerin Verletzung Fußverletzung Co-Kapitänin Handball Ukraine

