DFL startet Auktion für Medienrechte im deutschen Profifußball

Es ist die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle im deutschen Profifußball: die Medienrechte . Für die anstehenden Spielzeiten startet jetzt der Poker. Die Klubs zittern, dass es erneut Einbußen geben könnte.Die Deutsche Fußball Liga wird bei einer Auktion , die turnusmäßig alle vier Jahre auf dem Programm steht, die deutschsprachigen Medienrechte des Profifußballs für die vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29 verkaufen.

Die Zukunft der Zusammenfassungen am Samstagabend in der ARD-"Sportschau" bleibt offen. Die DFL schreibt zwei Rechtepakete für die Free-TV-Erstverwertung aus: von 18 bis 20.15 Uhr oder von 19.15 bis 20.15 Uhr. Alle Free-TV-Sender können dafür Angebote abgeben. Mindestens neun Spiele werden live im Free-TV übertragen.Fans und Klubs müssen sich nicht an neue Anstoßzeiten gewöhnen. Lediglich werden pro Saison 15 statt bisher zehn Spiele sonntags um 19.

