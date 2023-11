DFL hofft auf Milliardenerlös durch Investor

Die DFL hofft, durch den Einstieg eines Investors eine Milliarde Euro zu erlösen. Bei den möglichen Verhandlungen würde es um jede Stelle nach dem Komma gehen, wie eine Modellrechnung zeigt. Von Marcus Bark, Chaled Nahar Selbst bei konservativer Rechnung würde der Investor nach der avisierten Laufzeit von 20 Jahren mehr als 1,7 Milliarden Euro erhalten haben. Steigern sich die Erlöse der DFL wie erhofft, kann der Betrag auf mehr als 2,8 Milliarden Euro wachsen.

Jedem Klub würde dann rechnerisch deutlich mehr als eine Million Euro pro Jahr entgehen. Es sind noch Rechnungen mit Variablen, und noch ist die Deutsche Fußball Liga dem Einstieg eines Investors auch nur einen Schritt näher gekommen. Am Dienstag (14.11.2023) sprachen sich Präsidium und Aufsichtsrat des Dachverbandes der 36 Profiklubs aus Bundesliga und 2. Liga dafür aus, am 11. Dezember bei einer Vollversammlung über eine 'strategische Vermarktungspartnerschaft' abstimmen zu lasse

:

MST_ALLENEWS: Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Andretti und GM: Ein echtes Argument für den Formel-1-Einstieg?Ist das die Nachricht, die Andretti für seinen Formel-1-Einstieg gebraucht hat? Ein amerikanischer Hersteller könnte den Durchbruch bringen.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

SPORTSCHAU: DFL lässt Klubs erneut über Investor abstimmenDie Klubs der DFL werden am 11. Dezember erneut darüber abstimmen, ob ein Investor ins Boot geholt wird. Die DFL will die kritischen Klubs mit einer abgespeckten Version des Deals überzeugen. DFL

Herkunft: sportschau | Weiterlesen »

TRANSFERMARKT: DFL plant erneute Abstimmung über InvestorendealDie Vereins-Vertreter der DFL haben beschlossen, erneut über einen möglichen Investor endeal abzustimmen. Bei der Mitgliederversammlung am 11. Dezember soll über eine strategische Vermarktungspartnerschaft entschieden werden.

Herkunft: Transfermarkt | Weiterlesen »

NTVDE: Erst die Dürre, dann die Flut: Somalia bekommt Klimakrise tödlich zu spürenNach der extremen Dürre folgen nun in Somalia die Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Jahrhundert-Flut, die in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land mehr als 1,6 Millionen Menschen gefährden könnte.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im UkraineKrieg.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »