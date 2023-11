DFB zeichnet 'Zusammen1' gegen Antisemitismus aus

Das Projekt 'Zusammen1' gegen Antisemitismus wird vom DFB mit dem Julius-Hirsch-Preis ausgezeichnet. Vor dem Hintergrund des Nahost-Krieges wünscht sich Makkabi Deutschland noch mehr Unterstützung für die Initiative. Von Matthias Wolf Dass Makkabi Deutschland mit seinem Sport-Projekt 'Zusammen1' den Julius-Hirsch-Preis bekommen würde, war schon vor dem 7. Oktober klar. Die Jury des Deutschen Fußball-Bundes, DFB, tagte bereits kurz vor den brutalen Terrorangriffen der Hamas in Israel.

Und doch bekommt die Verleihung für Makkabi nun nicht nur eine besondere Bedeutung, sondern motiviert auch. 'Der 7. Oktober hat eine Sekundär-Traumatisierung in der jüdischen Gemeinschaft ausgelöst. Diesen Tag werden wir nie wieder vergessen können', betont 'Zusammen1'-Projektleiter Luis Engelhardt gegenüber der Sportschau: 'Doch wir lassen uns nicht von unserem eingeschlagenen Weg abbringen, die Begeisterungs- und Integrationspotenziale des Sports dafür zu nutzen, präventiv gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form der Diskriminierung vorzugehe

