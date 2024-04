DFB will mit Bundestrainer Nagelsmann verlängern

Es wird derzeit viel spekuliert über den neuen Bayern-Trainer. Zu den Topkandidaten der Münchner zählt Julian Nagelsmann. Doch nun macht der DFB deutlich klar, dass er mit dem Bundestrainer nach dem Heim-EM verlängern will. Nagelsmann stehen alle Türen offen, auch im Ausland könnte es Interessenten geben. Rudi Völler hofft trotz der namhaften Konkurrenz darauf, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft über die Heim-EM hinaus gestaltet.

'Das wäre unser großer Wunsch', sagte der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes vor dem DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf zur Frage nach einer Vertragsverlängerung des heftig umworbenen Trainers bei Sky. Völler weiß um die große Konkurrenz. 'Er hat viele Anfragen', sagte der 63-Jährige. Medienberichten zufolge soll sich Nagelsmann eine Rückkehr zum FC Bayern gut vorstellen können. Laut 'Kicker' zählt der Coach zu den Topkandidaten beim deutschen Rekordmeiste

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nationalmannschaft: DFB will angeblich noch vor der Heim-EM mit Bundestrainer Julian Nagelsmann verlängernJulian Nagelsmann soll auch über die EM hinaus Bundestrainer bleiben. Die DFB-Führung will sich angeblich noch vor dem Heim-Turnier mit dem Trainer einigen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Laut „Kicker“: DFB will mit Bundestrainer Nagelsmann noch vor der EM verlängernDer Deutsche Fußball-Bund arbeitet an einem neuen Vertragsangebot für Bundestrainer Nagelsmann. Die Verlängerung soll jedoch gekoppelt werden an ein gemeinsames Turnierziel.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Nationalmannschaft: DFB will noch vor der Heim-EM mit Bundestrainer Julian Nagelsmann verlängernJulian Nagelsmann soll auch über die EM 2024 hinaus Bundestrainer bleiben. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) strebt eine Vertragsverlängerung an.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Julian Nagelsmann: Schnappt der FC Bayern dem DFB den Bundestrainer weg?Das wäre ein Hammer! Julian Nagelsmann könnte zum FC Bayern zurückkehren.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Neuendorf: Gespräche mit Nagelsmann nach LänderspielenDFB-Präsident Bernd Neuendorf will nach der aktuellen Länderspielphase das Vertragsgespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann suchen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Bundestrainer Nagelsmann ist auf der Suche nach der HoffnungJulian Nagelsmann geht in die letzten Spiele vor der EM mit einem Experimentalkader. Das birgt einige Gefahren – eine andere Möglichkeit aber hat der Trainer nicht.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »