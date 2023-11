DFB und UEFA präsentieren Menschenrechtserklärung zur Fußball-Europameisterschaft

Der DFB und die UEFA haben am Dienstag zusammen mit der Bundesregierung die Menschenrechtserklärung zur Fußball-Europameisterschaft im kommenden Sommer präsentiert. In der Menschenrechtserklärung werden die internationalen Standards der Vereinten Nationen in Bezug auf Arbeits- und Menschenrechte auf die Europameisterschaft angewandt.

Damit wollen die Veranstalter Ausbeutung, Diskriminierung, sexualisierter Gewalt und anderen Gefahren begegnen, auf die Fans, Mitarbeiter, Volunteers, Journalisten, Sportler oder auch Unbeteiligte durch die Europameisterschaft stoßen können. In einer langen Tabelle im Anhang der Erklärung werden in einer sogenannten Risikoanalyse 34 konkrete Szenarien besprochen. Sie betrachten die Themenfelder Sicherheit und Gesundheit, Arbeitsbedingungen, Diskriminierung, Missbrauch, Repräsentation einer vielfältigen Gesellschaft, Barrierefreiheit, Inklusion und Meinungs- und Pressefreiheit

