DFB-Torhüterin Frohms feiert Jubiläum gegen Österreich

Am Freitag beginnt für die Nationalmannschaft die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz. Die Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch geht favorisiert in die Partie in Linz.in Essen wurde die Torhüterin in der 46. Minute für Lisa Schmitz eingewechselt. Am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) spielt das DFB-Team wieder gegen Österreich - und Frohms feiert Jubiläum. Die EM-Qualifikationspartie in Linz ist das 50. Länderspiel der deutschen Nummer 1.

"Es ist eine besondere Zahl", sagt Frohms."50 Länderspiele, da kann man stolz drauf sein. Ich habe mein erstes Spiel unter Horst Hrubesch gemacht, jetzt auch Länderspiel Nummer 50, das wäre eine rundum gelungene Geschichte." Möglich ist sogar, dass der damalige und aktuelle Bundestrainer seiner Jubilarin noch ein besonderes Geschenk macht: die Kapitänsbinde. Alexandra Popp fällt wegen einer Knieverletzung aus und Svenja Huth hatte kürzlichaus dem DFB-Team erklär

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



kicker_BL / 🏆 117. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Frohms sieht kein Führungsproblem bei DFB-FrauenKapitänin Alexandra Popp fehlt dem DFB-Team gegen Österreich ebenso wie Stellvertreterin Svenja Huth. Für Torhüterin Merle Frohms, die vor einem Jubiläum steht, ist das aber kein großes Problem.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Frohms sieht kein Führungsproblem bei DFB-FrauenLinz - Kapitänin Alexandra Popp fehlt dem DFB-Team gegen Österreich ebenso wie Stellvertreterin Svenja Huth. Für Torhüterin Merle Frohms, die vor einem Jubiläum steht, ist das aber kein großes Problem.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Jobs, Versorgung, Training: DFB-Torhüterin: 'Grenzwertige Zustände' im Fußball der FrauenFußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms glaubt nicht, dass Spielerinnen das gleiche Gehalt wie ihre Profikollegen bekommen werden. Der Frauenfußball soll dem Männerfußball bloß nicht nacheifern. Dazu prangert die Wolfsburgerin teilweise grenzwertige Zustände an.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Finale gegen Niederlande 1974: Ärger um DFB-Einladung zum WM-JubiläumVor 50 Jahren besiegte Deutschland die Niederlande im WM-Finale. Das wollte der DFB mit den Weltmeistern von einst bei der Neuauflage des Länderspiels feiern. Doch die Einladung des Verbandes kommt nicht gut.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Ausrüsterwechsel beim DFB: Wirtschaftsminister Habeck offen für Gespräch mit DFB-PräsidentRobert Habeck kritisierte den Deutschen Fußball-Bund für den Wechsel von Adidas zu Nike. DFB-Präsident Bernd Neuendorf war daraufhin »fassungslos«. Jetzt zeichnet sich eine Aussprache ab.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Adidas-Aus beim DFB: Warum der DFB Adidas überrumpeln mussteDie Partnerschaft zwischen Adidas und dem DFB war etwas Besonderes. Doch sie endete überraschend über Nacht. Offenbar war der DFB gezwungen, schnell zu handeln.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »