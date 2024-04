DFB-Team trifft in Linz auf Österreich

Zum Auftakt der EM-Qualifikation für das Turnier in der Schweiz im Sommer 2025 trifft das DFB-Team am Freitag (05.04.2024) in Linz auf Österreich. Bereits am Montag sind die Fußballerinnen in der Nähe der oberösterreichischen Landeshauptstadt zusammengekommen. Eine Atmosphäre wie im Trainingslager als Vorbereitung auf die Partie. Von Inka Blumensaat, Hagenberg im Mühlkreis In Linz beginnt's - so lautete vor Jahren der offizielle Werbeslogan für die Stadt an der Donau.

Nun gilt er für die EM-Qualifikation des DFB-Teams. Gleich zum Auftakt geht es am Freitag (20.30 Uhr, live im Ersten und bei Sportschau.de) gegen die am höchsten gehandelten Gegnerinnen der Gruppe, zu der darüber hinaus noch Island und Polen gehören. 'Das österreichische Team hat eine große Qualität. Es wird darauf ankommen, wie wir das Spiel bestimme

In Linz beginnt's - DFB-Team startet in EM-QualifikationDeutschlands Fußballerinnen treffen am Freitag in Linz auf Österreich. Die Stimmung im Team ist gut - doch es geht um viel.

