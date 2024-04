DFB-Sportgericht: Hannover 96 zieht Einspruch gegen Pyro-Strafe zurück

Am nächsten Montag hätte die mündliche Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht stattfinden sollen. Die entfällt jetzt, weil der Zweitligist aus Hannover das Pyro-Urteil aus dem Februar akzeptiert hat. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, hat der Zweitligist aus der niedersächsischen Landeshauptstadt das im Februar gesprochene Urteil des Sportgerichts akzeptiert. Die für den nächsten Montag geplante mündliche Verhandlung fällt somit aus.

Beim Spiel der Hannoveraner gegen den 1. FC Magdeburg im Oktober vergangenen Jahres hatten Heim-Fans beim Einlaufen der Mannschaften 87 Bengalische Feuer gezündet und eine Rakete abgeschossen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste das Spiel für etwa eine Minute unterbrochen werden

