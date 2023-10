DFB-Pokal: Wird das Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen FC Bayern abgesagt?

gegen Dynamo Dresden am Sonntag. Nach einem Fußballspiel sah das, was die 22 Spieler auf dem völlig durchnässten Rasen des Saarbrücker Ludwigsparkstadions zeigten - oder besser gesagt zeigen mussten - nicht wirklich aus. Die Zweikämpfe endeten in der Regel in riesigen Wasserfontänen, Pässe über fünf Meter blieben nach der Hälfte der Wegstrecke in Pfützen liegen, an ein kontrolliertes Spiel war nicht zu denken.

Der Abbruch wirft natürlich Fragen auf. Die erste und wohl dringlichste: Was wird nun aus dem Pokalkracher des FCS am kommenden Mittwoch gegen den FC Bayern München? Aktuell scheint an ein reguläres Fußballspiel kaum zu denken. Für diesen Montag ist Dauerregen vorhergesagt, am Dienstag könnte es etwas weniger regnen, am Mittwochnachmittag soll aber wieder eine Regenfront aufziehen.

Klar ist: Noch einmal 16 000 Leute in das Stadion bitten, um dann während des Spiels die Notbremse zu ziehen - das wird sich niemand leisten können, zumal das Spiel live in der ARD zu bester Sendezeit am Abend übertragen wird. headtopics.com

Wie das Spiel des FCS gegen Dresden gewertet wird, ist ebenfalls noch unklar. Wie FCS-Pressesprecher Peter Müller mitteilte, wird der FCS an diesem Montag mit dem DFB in Kontakt treten, „um möglichst zeitnah eine Entscheidung über die Spielwertung (...) herbeizuführen“.

In den DFB-Statuten heißt es: „Wird ein Bundesspiel ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig abgebrochen, so ist es an demselben Ort zu wiederholen.“ Wichtig für die Fans: Wird das Spiel wiederholt, ist davon auszugehen, dass die alten Eintrittskarten ihre Gültigkeit behalten. headtopics.com

